陳零九發生追撞車禍！高速公路上「爆血毀容」緊急送醫
歌手陳零九今（9）日出席公益活動，穿著一身牛仔裝扮，臉上始終戴著黑色口罩不願意脫掉；陳零九解釋，前2天搭乘保母車上高速公路時，發生「追撞車禍」，當時他頭部撞擊到前方椅背，鼻血直接流出來，當下緊急搭上救護車送醫治療。所幸腦部Ｘ光檢查沒問題，但是鼻內腔軟骨歪掉，後續要回診持續觀察。
記者黃雅琪/台北報導
陳零九今日出席公益活動，說明日前發生車禍意外的過程，他說：「當下（撞到）爆痛！想說接下來要拍MV怎麼辦！撞到後起來就是有流鼻血，趕快叫道路救援開拖車把我們拖下交流道，就送去醫院了。」陳零九表示，送醫後有照腦部Ｘ光檢查，並沒有太大問題，但是醫師說鼻內腔軟骨有位移，接下來2天要再回診檢查。目前傷勢多在左邊臉部的部分，鼻子、嘴巴和眼睛現在仍有腫脹問題。
陳零九昨日剛過36歲生日，他透露前女友呼呼有傳訊息祝福生日，彼此之間一直都有聯繫，但沒有特別約吃飯。不過陳零九慶生卻在IG寫下「每過一天，都離死亡更近。」令外界相當擔心，對此陳零九解釋，因為最近和朋友有聊到關於生死的議題，才會有感而發的發文，他還說20幾歲時有練習寫過一封遺書，只是還沒有寫完，現在比較傾向於當面與親友解開心結，不要留下遺憾。