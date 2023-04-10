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光露營就很忙了！酒商推「買啤酒送保冰袋」　減碳1.2噸

▲實境綜藝《光露營就很忙了》話題不斷，露營少不了冰涼啤酒，海尼根推出「海尼根0.0零酒精酷冰包」，買一手啤酒送保冰袋響應環保。（圖／海尼根提供）
▲實境綜藝《光露營就很忙了》話題不斷，露營少不了冰涼啤酒，海尼根推出「海尼根0.0零酒精酷冰包」，買一手啤酒送保冰袋響應環保。（圖／海尼根提供）

記者徐銘穗/綜合報導

TVBS實境綜藝《光露營就很忙了》近來話題不斷，說到露營怎麼少得了來一手冰冰涼涼的啤酒！海尼根在4月22日世界地球日（Earth Day）到來前，以可重複使用的保冰袋，替代一手、6罐零酒精啤酒的塑膠外包裝，共有3種造型，相當「買啤酒送保冰袋」。海尼根表示預計省去原計2萬個塑膠包材，等同減少1.2公噸碳排，相當於搭乘火車從台北到高雄55趟的碳排放量。

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「淨零Net Zero」是近幾年最夯的企業永續趨勢，引領不少企業紛紛投入。海尼根響應政府淨零碳排政策，積極實踐「從近零到淨零」，在台灣已做到100%塑料包裝都可以完全回收；去年利用回收綠玻璃打造「海尼根永續星釀里程杯」踏出循環經濟的步伐。

▲海尼根0.0零酒精圓筒造型酷冰包6入，即起至5/2在7-11獨家販售。（圖／海尼根提供）
▲海尼根0.0零酒精圓筒造型酷冰包6入，即起至5/2在7-11獨家販售。（圖／海尼根提供）
今年趁世界地球日即將到來之際，海尼根再推出0.0零酒精去塑減碳酷冰袋，即日起於各大便利商店和全聯通路限量開賣，共有三款造型。圓筒形「海尼根0.0零酒精酷冰包6入（造型款）」只在7-11獨家販售，售價225元；「海尼根0.0零酒精酷冰包12入（經典款）」只在全聯福利中心獨家販售，售價399元；「海尼根0.0零酒精酷冰包6入（經典款）在全家便利商店、萊爾富、OK便利商店都可買得到，售價225元。

▲海尼根0.0零酒精酷冰包6入（經典款）已於全家、萊爾富、OK便利商店推出。（圖／海尼根提供）
▲海尼根0.0零酒精酷冰包6入（經典款）已於全家、萊爾富、OK便利商店推出。（圖／海尼根提供）
海尼根台灣公共事務總監郭琬蘋表示，「地球、人類、繁榮是海尼根台灣期許釀造更美好台灣的三大目標，我們正努力朝淨零轉型標竿前進。」從贈品、包裝做起，是一小步，也是最容易引起消費者共鳴的一步！作為第一家在台灣本地生產的國際啤酒釀造商，未來海尼根台灣可做到的還有在地生產後一年可減少一萬噸因交通運輸產生的碳排；採用綠能釀酒，實踐與政府並肩釀造更美好的台灣。

▲海尼根0.0零酒精酷冰包12入（經典款）現正在全聯發售中。（圖／海尼根提供）
▲海尼根0.0零酒精酷冰包12入（經典款）現正在全聯發售中。（圖／海尼根提供）
此外，臺虎精釀啤酒也與美國保溫瓶品牌HYDY合作，推出聯名隨行保溫瓶，消費滿1200元即享800元加價購。同時，即起至5月2日，7-11也推出「春酒賞」，集合三得利、臺虎、麒麟等十大品牌，祭出啤酒、水果酒指定品項任選3件85折優惠。

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