光露營就很忙了！酒商推「買啤酒送保冰袋」　減碳1.2噸

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今年趁世界地球日即將到來之際，海尼根再推出0.0零酒精去塑減碳酷冰袋，即日起於各大便利商店和全聯通路限量開賣，共有三款造型。圓筒形「海尼根0.0零酒精酷冰包6入（造型款）」只在7-11獨家販售，售價225元；「海尼根0.0零酒精酷冰包12入（經典款）」只在全聯福利中心獨家販售，售價399元；「海尼根0.0零酒精酷冰包6入（經典款）在全家便利商店、萊爾富、OK便利商店都可買得到，售價225元。
海尼根台灣公共事務總監郭琬蘋表示，「地球、人類、繁榮是海尼根台灣期許釀造更美好台灣的三大目標，我們正努力朝淨零轉型標竿前進。」從贈品、包裝做起，是一小步，也是最容易引起消費者共鳴的一步！作為第一家在台灣本地生產的國際啤酒釀造商，未來海尼根台灣可做到的還有在地生產後一年可減少一萬噸因交通運輸產生的碳排；採用綠能釀酒，實踐與政府並肩釀造更美好的台灣。
此外，臺虎精釀啤酒也與美國保溫瓶品牌HYDY合作，推出聯名隨行保溫瓶，消費滿1200元即享800元加價購。同時，即起至5月2日，7-11也推出「春酒賞」，集合三得利、臺虎、麒麟等十大品牌，祭出啤酒、水果酒指定品項任選3件85折優惠。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！