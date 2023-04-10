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馬英九中國行　湧言會轟「戕害台灣主權、出賣孩子未來」

▲湧言會召開記者會痛批馬英九赴中言詞，戕害台灣主權、出賣孩子的未來。（圖／記者陳威叡攝，2023.04.10）
▲湧言會召開記者會痛批馬英九赴中言詞，戕害台灣主權、出賣孩子的未來。（圖／記者陳威叡攝，2023.04.10）

記者陳威叡／台北報導

前總統馬英九日前結束訪中行程，過程中言詞引發熱議，民進黨湧言會今（10）日召開記者會，重申兩岸互不隸屬是藍綠執政來基本立場，馬卻引述「中華人民共和國憲法前言」佐證台灣是中國的一部分，認為此舉是戕害台灣主權、消滅中華民國，犧牲台灣主權來換取他的中國行，批評馬享有總統禮遇，卻戕害台灣主權、出賣孩子的未來。

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民進黨湧言會召集人王定宇、立委趙天麟偕同了立委參選人何博文、鄭文婷、台灣新政協會理事長李妍慧及台灣新政協會執行長張宇韶召開記者會。王定宇指出，馬英九中國行對台灣最糟糕的影響，是刻意向國際形塑「台灣是一中的家務事」。

王定宇說，當台灣是中國內政的一部分，「搓圓捏扁的未來都在人家手上」，如此一來國際社會又該怎麼聲援台灣，連基本的軍售都會受到影響，並提及新疆、西藏、香港是中國的一部分，受到中共政權打壓，國際社會僅能譴責或經濟制裁，但如果是自主獨立國家，如烏克蘭被侵略時，便能從國際社會得到實質的經濟及軍事援助。

趙天麟表示，「兩岸互不隸屬」是藍綠執政來的基本立場，馬英九2009年執政時，佔國會多數的國民黨團也提案「兩岸互不隸屬」，並做成立法院決議，未料馬一到中國就把互不隸屬講成違憲，馬引述「中華人民共和國憲法前言」佐證台灣是中國的一部分，認為此舉是最為戕害台灣主權的行為，因中國憲法前言表明「中華民國」被「中華人民共和國」取代，馬的言行完全是在消滅中華民國，用犧牲台灣主權來換取他的中國行。

何博文指出，馬英九中國行恰好證明他思思念念的「九二共識」並不存在，從馬的接待規格，表明他在中國眼裡只是台灣地區的領導人，凸顯國民黨的九二共識是「一中原則下的中央與地方關係」。

何博文指出，雙英出訪反映台灣內部有2種不同路線與價值，而最近民調也高度肯定總統蔡英文出訪盟邦、深化台美情誼，另強調「台灣問題越國際化則會越安全」，未來進入國會將延續總統蔡英文的外交路線，讓台灣屹立不搖地生存在國際上。

鄭文婷指出，蘇起2000年擔任陸委會主委時，其任內新聞稿多次強調「兩岸互不隸屬」的堅定立場，反問難道這樣的論述是兩國論，難道這樣的主張就要裁撤陸委會，質疑馬英九中國行的荒腔走板言論是「昨是今非」2套標準，更在總統蔡英文積極拓展台灣國際空間時，打了台灣人一把掌，認為馬英九應該要向國人道歉。

李妍慧說，馬英九中國行不僅大讚中國防疫、自我矮化台灣國格，還以前元首身份附和中國「一國兩制」的說法，簡直不斷秀下限，強調馬英九的言行絕非台灣主流社會的價值觀，也打臉他過往說法，李妍慧提及馬英九2008年競選總統的文宣，稱「堅決主張台灣前途必須由台灣人民自己決定」，如今馬的言行卻是打壓台灣主權的元兇之一，必須給予馬英九嚴厲的譴責。

張宇韶指出，馬英九中國行是跟國際情勢對做、跟台灣主流民意對做，且其擦指抹粉的行為也跟中國人民對做，再加上馬還沈浸在「台灣透過中國走向世界」的錯誤選擇上，殊不知中國早已被民主世界圍堵，更點名馬系的國民黨立委陳以信和洪孟楷出來說清楚，「是否贊同馬英九昨是今非的主張？」

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