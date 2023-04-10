馬英九中國行　湧言會轟「戕害台灣主權、出賣孩子未來」

我是廣告 請繼續往下閱讀
王定宇說，當台灣是中國內政的一部分，「搓圓捏扁的未來都在人家手上」，如此一來國際社會又該怎麼聲援台灣，連基本的軍售都會受到影響，並提及新疆、西藏、香港是中國的一部分，受到中共政權打壓，國際社會僅能譴責或經濟制裁，但如果是自主獨立國家，如烏克蘭被侵略時，便能從國際社會得到實質的經濟及軍事援助。
趙天麟表示，「兩岸互不隸屬」是藍綠執政來的基本立場，馬英九2009年執政時，佔國會多數的國民黨團也提案「兩岸互不隸屬」，並做成立法院決議，未料馬一到中國就把互不隸屬講成違憲，馬引述「中華人民共和國憲法前言」佐證台灣是中國的一部分，認為此舉是最為戕害台灣主權的行為，因中國憲法前言表明「中華民國」被「中華人民共和國」取代，馬的言行完全是在消滅中華民國，用犧牲台灣主權來換取他的中國行。
何博文指出，馬英九中國行恰好證明他思思念念的「九二共識」並不存在，從馬的接待規格，表明他在中國眼裡只是台灣地區的領導人，凸顯國民黨的九二共識是「一中原則下的中央與地方關係」。
何博文指出，雙英出訪反映台灣內部有2種不同路線與價值，而最近民調也高度肯定總統蔡英文出訪盟邦、深化台美情誼，另強調「台灣問題越國際化則會越安全」，未來進入國會將延續總統蔡英文的外交路線，讓台灣屹立不搖地生存在國際上。
鄭文婷指出，蘇起2000年擔任陸委會主委時，其任內新聞稿多次強調「兩岸互不隸屬」的堅定立場，反問難道這樣的論述是兩國論，難道這樣的主張就要裁撤陸委會，質疑馬英九中國行的荒腔走板言論是「昨是今非」2套標準，更在總統蔡英文積極拓展台灣國際空間時，打了台灣人一把掌，認為馬英九應該要向國人道歉。
李妍慧說，馬英九中國行不僅大讚中國防疫、自我矮化台灣國格，還以前元首身份附和中國「一國兩制」的說法，簡直不斷秀下限，強調馬英九的言行絕非台灣主流社會的價值觀，也打臉他過往說法，李妍慧提及馬英九2008年競選總統的文宣，稱「堅決主張台灣前途必須由台灣人民自己決定」，如今馬的言行卻是打壓台灣主權的元兇之一，必須給予馬英九嚴厲的譴責。
張宇韶指出，馬英九中國行是跟國際情勢對做、跟台灣主流民意對做，且其擦指抹粉的行為也跟中國人民對做，再加上馬還沈浸在「台灣透過中國走向世界」的錯誤選擇上，殊不知中國早已被民主世界圍堵，更點名馬系的國民黨立委陳以信和洪孟楷出來說清楚，「是否贊同馬英九昨是今非的主張？」