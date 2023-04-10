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哈根達斯蛋糕現折250元　母親節早鳥星巴克、普諾9折優惠

▲5月母親節眾多早鳥優惠，Häagen-Dazs哈根達斯第二顆蛋糕現折250元，星巴克預購最低85折，普諾麵包坊則有9折優惠。（圖／哈根達斯提供）
▲5月母親節眾多早鳥優惠，Häagen-Dazs哈根達斯第二顆蛋糕現折250元，星巴克預購最低85折，普諾麵包坊則有9折優惠。（圖／哈根達斯提供）

記者蕭涵云/綜合報導

溫馨5月母親節必須超前部署，《NOWnews今日新聞》幫大家搶先統整眾多早鳥優惠，Häagen-Dazs哈根達斯第二顆蛋糕現折250元，星巴克預購蛋糕最低85折，普諾麵包坊則有9折優惠。

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哈根達斯今年同樣請出代言人周湯豪二度攜手媽媽比莉，合體分享母親節「MY QUEEN」4款主題系列冰淇淋蛋糕，紅寶石皇冠上盛開全新「粉紅玫瑰」設計、限定款優雅「花帽綻放」的女仕蛋糕；搭配經典熱銷款「愛的禮物」及人氣回歸款「花開幸福」。

同時祭出母親節雙重早鳥優惠，5/14前凡加入哈根達斯會員，享購買第二顆蛋糕「現折250元」優惠；且購買任一顆蛋糕，即可獲得「買千送百」現金抵用券。

▲左起：7吋「愛的禮物」2,480元、高5吋「玫瑰皇冠」2,080元、7吋「花開幸福」2,480元，「花帽綻放」7吋2,380元、10吋2,880元。（圖／哈根達斯提供）
▲左起：7吋「愛的禮物」2,480元、高5吋「玫瑰皇冠」2,080元、7吋「花開幸福」2,480元，「花帽綻放」7吋2,380元、10吋2,880元。（圖／哈根達斯提供）
星巴克預購蛋糕最低85折，則以清新水果芬芳及濃郁巧克力做為母親節獻禮主軸，首推新鮮「藍莓可可蛋糕」、吃得到紅烏龍茶戚風的「紅柚橙香蛋糕」；以檸檬、荔枝草莓、荔枝覆盆莓、覆盆莓四層風味打造的「檸檬莓果漸層蛋糕」，夢幻漸層超美。大推一系列超過20款的母親節限定糕點、包裝食品與商品。

5/7前享有母親節蛋糕「預購單件9折、兩件含以上88折」優惠，而且5/7前取貨，還可享特定品項（六吋以上冷藏/冷凍蛋糕、優格飲提袋禮），隨商品附贈一張「飲料好友分享」優惠券；星禮程會員即日起至4/18期間購買6吋以上的冷藏蛋糕、優格飲提袋禮，則享「最低85折」優惠。4/19至5/7，於指定星巴克實體門市使用LINE Pay付款，單筆購買母親節蛋糕及禮盒滿400元，可享LINE POINTS 15%回饋。

▲左起：6吋「藍莓可可蛋糕」1,180元、6吋「紅橙柚香蛋糕」1,080元、6吋「檸檬莓果漸層蛋糕」950元。（圖／台灣星巴克提供）
▲左起：6吋「藍莓可可蛋糕」1,180元、6吋「紅橙柚香蛋糕」1,080元、6吋「檸檬莓果漸層蛋糕」950元。（圖／台灣星巴克提供）
普諾麵包坊有別一貫粉色系風格，限定「桃心」8吋蛋糕，選用「果中皇后」水蜜桃，製成果醬入餡；以香脆的奇福餅乾鋪底，搭配鮮甜綿密的蜜桃慕斯及濃郁的乳酪，堆疊上口感輕柔、細緻的杏仁戚風蛋糕，包裹香甜多汁的蜜桃果凍，再以白巧克力噴淋表層，搭配新鮮堅果及當令水果。

即日起至5/4前，凡預訂付款限量母親節限定「桃心」8吋蛋糕，或任一款慶祝系列蛋糕，並於5/5至5/14取貨，皆享9折優惠。

▲8吋「桃心」980元。（圖／普諾麵包坊提供）
▲8吋「桃心」980元。（圖／普諾麵包坊提供）

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