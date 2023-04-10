哈根達斯蛋糕現折250元　母親節早鳥星巴克、普諾9折優惠

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同時祭出母親節雙重早鳥優惠，5/14前凡加入哈根達斯會員，享購買第二顆蛋糕「現折250元」優惠；且購買任一顆蛋糕，即可獲得「買千送百」現金抵用券。
星巴克預購蛋糕最低85折，則以清新水果芬芳及濃郁巧克力做為母親節獻禮主軸，首推新鮮「藍莓可可蛋糕」、吃得到紅烏龍茶戚風的「紅柚橙香蛋糕」；以檸檬、荔枝草莓、荔枝覆盆莓、覆盆莓四層風味打造的「檸檬莓果漸層蛋糕」，夢幻漸層超美。大推一系列超過20款的母親節限定糕點、包裝食品與商品。
5/7前享有母親節蛋糕「預購單件9折、兩件含以上88折」優惠，而且5/7前取貨，還可享特定品項（六吋以上冷藏/冷凍蛋糕、優格飲提袋禮），隨商品附贈一張「飲料好友分享」優惠券；星禮程會員即日起至4/18期間購買6吋以上的冷藏蛋糕、優格飲提袋禮，則享「最低85折」優惠。4/19至5/7，於指定星巴克實體門市使用LINE Pay付款，單筆購買母親節蛋糕及禮盒滿400元，可享LINE POINTS 15%回饋。
普諾麵包坊有別一貫粉色系風格，限定「桃心」8吋蛋糕，選用「果中皇后」水蜜桃，製成果醬入餡；以香脆的奇福餅乾鋪底，搭配鮮甜綿密的蜜桃慕斯及濃郁的乳酪，堆疊上口感輕柔、細緻的杏仁戚風蛋糕，包裹香甜多汁的蜜桃果凍，再以白巧克力噴淋表層，搭配新鮮堅果及當令水果。
即日起至5/4前，凡預訂付款限量母親節限定「桃心」8吋蛋糕，或任一款慶祝系列蛋糕，並於5/5至5/14取貨，皆享9折優惠。