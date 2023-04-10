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獨／25歲女伴母屍百日！上月又喪父　不下葬內幕令人鼻酸

▲去年12月一名25歲女子陪伴母親屍體3個多月引發熱議，上個月又傳出她的父親過世，由善願愛心協會協助辦理後事。（圖／善願愛心協會提供）
▲去年12月一名25歲女子陪伴母親屍體3個多月引發熱議，上個月又傳出她的父親過世，由善願愛心協會協助辦理後事。（圖／善願愛心協會提供）

記者張志浩/綜合報導

2022年12月，三重區三和路一處公寓頂樓套房，一名25歲林姓女子與母親同住在該套房，其母9月間過世，但是林女卻未將母親下葬，還在屋內點燃大量薰香，伴屍長達3個月，警方調查才發現，林母沒錢醫治癌症，為了安慰女兒，才謊稱自己「會復活」，要求女兒不要告訴別人，真相令人鼻酸也掀起熱議。今年3月23日，林女55歲的父親也因病往生，日前由「善願愛心協會」在北市二殯辦理告別式，並由18位志工集資7萬5千元慰問金致贈家屬，林女與哥哥當場紅了眼眶，並一起前往高雄開創新的生活。

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善願愛心協會理事長郭志祥表示，林女小學5年級時生病，下腹部發炎潰爛、氣喘腸胃不適，直到現在身體仍很虛弱，家中經濟困頓導致她放棄學業，過去曾和母親約定一生相依為命，若一方先行離世，另一人也不想活下去，去年林母去世前為了安慰女兒，便告訴女兒「不要告訴別人自己要走了，自己會復活」，因此知識水平有限的林女信以為真，點香日日祈禱媽媽死而復生，但林母早已成為乾屍，直到房東因為超過4個月沒收到租金前來察看，全案才曝光。

▲（圖／善願愛心協會提供）
▲林女父親在確認哥哥會照顧女兒後，便安詳的離開人世。（圖／善願愛心協會提供）
今年3月22日晚上12點59分，林父與做餐飲服務的哥哥通電話，哥哥答應未來在任何情況下，都會好好照顧妹妹，父親才欣慰地點頭、嘴角上揚、闔上眼睛後慢慢停止呼吸。林女在喪父後提及，「很想念爸爸對我的愛」，其父是癌未病人，拖著病軀打零工賺微薄的錢，也把善願協會每個月送的慰問金撥一半給母女生活。

善願愛心協會理事長郭志祥指出，林父是在民國110年8月經台北市社會局社工轉介善願愛心協會，協會每月到萬華租屋處致贈急難金，總計85位志工自掏腰包13萬3千元扶助，但癌末的林父從未向協會提及自身家庭狀況，只是默默的將慰問金拿來協助妻女。

▲（圖／善願愛心協會提供）
▲善願愛心協會除了協助辦理林父告別式外，也募資7萬5千元慰問金致贈家屬，讓林女和哥哥相當感動。（圖／善願愛心協會提供）
郭志祥表示，林女日前有到母親安奉遺骨處詢問「是否因太愛她，所以用善意慌言告知會死而復生？」結果連續擲三個聖杯。郭志祥說，當時林女媽媽過世時，雖然三重分局長暨員警有幫忙募17萬5千元，但辦理後事已花得所剩無幾，於是善願愛心協會這次也提供林父全套免費殮葬，林女提及，「爸爸往生後，有幾次夢到媽媽擁抱自己，我想母親最大的用意是知道家中根本沒錢，而這次善願愛心協會提供的告別式是真正都不用花錢的，要她放心。」

郭志祥強調，25歲的林女因教育程度不足，缺乏許多基本技能，大眾也應用不同的角度看待這些家庭，林女母親往生後搬到萬華與父親同住，林父希望25歲的女兒要有個人空間，希望找有二房的租屋處落腳。沒想到房東得知社工出面，房租是善願志工要支付一租二押後，馬上打退堂鼓，協會只好立馬與社會局社工商議，尋找愛心房東協助該父女。

不過令人鼻酸的是，還來不及處理落腳處，林父就已撒手人寰，郭志祥認為「任何安排都是最好的安排」，林女將帶著善願志工的祝福跟哥哥回高雄開創新的生活，協會也鼓勵林女重新讀書吸取知識，並早日回歸社會；郭志祥強調，一起案件背後總是衍生無數的社會議題，期盼透過民間團體和社會局的努力，能讓所有家庭有更好的生活品質。

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