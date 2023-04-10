獨／25歲女伴母屍百日！上月又喪父　不下葬內幕令人鼻酸

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今年3月22日晚上12點59分，林父與做餐飲服務的哥哥通電話，哥哥答應未來在任何情況下，都會好好照顧妹妹，父親才欣慰地點頭、嘴角上揚、闔上眼睛後慢慢停止呼吸。林女在喪父後提及，「很想念爸爸對我的愛」，其父是癌未病人，拖著病軀打零工賺微薄的錢，也把善願協會每個月送的慰問金撥一半給母女生活。
善願愛心協會理事長郭志祥指出，林父是在民國110年8月經台北市社會局社工轉介善願愛心協會，協會每月到萬華租屋處致贈急難金，總計85位志工自掏腰包13萬3千元扶助，但癌末的林父從未向協會提及自身家庭狀況，只是默默的將慰問金拿來協助妻女。
郭志祥表示，林女日前有到母親安奉遺骨處詢問「是否因太愛她，所以用善意慌言告知會死而復生？」結果連續擲三個聖杯。郭志祥說，當時林女媽媽過世時，雖然三重分局長暨員警有幫忙募17萬5千元，但辦理後事已花得所剩無幾，於是善願愛心協會這次也提供林父全套免費殮葬，林女提及，「爸爸往生後，有幾次夢到媽媽擁抱自己，我想母親最大的用意是知道家中根本沒錢，而這次善願愛心協會提供的告別式是真正都不用花錢的，要她放心。」
郭志祥強調，25歲的林女因教育程度不足，缺乏許多基本技能，大眾也應用不同的角度看待這些家庭，林女母親往生後搬到萬華與父親同住，林父希望25歲的女兒要有個人空間，希望找有二房的租屋處落腳。沒想到房東得知社工出面，房租是善願志工要支付一租二押後，馬上打退堂鼓，協會只好立馬與社會局社工商議，尋找愛心房東協助該父女。
不過令人鼻酸的是，還來不及處理落腳處，林父就已撒手人寰，郭志祥認為「任何安排都是最好的安排」，林女將帶著善願志工的祝福跟哥哥回高雄開創新的生活，協會也鼓勵林女重新讀書吸取知識，並早日回歸社會；郭志祥強調，一起案件背後總是衍生無數的社會議題，期盼透過民間團體和社會局的努力，能讓所有家庭有更好的生活品質。