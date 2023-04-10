越來越熱！電扇啟動前「多做一事」 達人：吹涼又能省電
天氣漸熱，民眾陸續把塵封許久的電扇拿出來，解封印之前，家電達人486先生提醒，要定期清潔電扇才能延長使用壽命同時更省電。此外，因電扇主要是促進空氣對流，如果是搭配冷氣，要關窗並將電扇放置於受風處，加速室內降溫。
記者周淑萍/綜合報導
清明節過後天氣逐漸變熱，不少民眾已經開始吹電扇了！家電達人486先生提醒，休息了整個冬天的電扇想必積了不少灰塵，尤其卡在扇葉和馬達上，如果卡了灰塵卻不清理，容易影響轉動並加重電力負擔。486先生表示，定期清潔電扇能延長使用壽命同時更省電。而在清潔前記得先將插頭拔起，取下網罩和扇葉以乾布擦拭，若遇頑固髒污可以溫水和牙刷輔助清潔細縫處，待完全陰乾後再裝回機體。
清潔電扇本體基座以吸塵器或乾布擦拭為主，避免用水直接沖洗或使用過濕的抹布，避免水氣滲入電器內部，另外，插頭和插座上的灰塵毛髮也應一併清潔，避免積污而出現導電危險。
如果電扇已經不堪使用，在選購上也有小撇步，486先生指出，電風扇有AC或DC之分， 目前主流選擇為DC電扇，因DC電扇會透過變壓器將電流從交流電轉為直流電，再透過與永久磁鐵之間的電磁效應原理帶動運轉，可以大幅降低摩擦動能消耗，因此選購DC直流扇更能達到靜音及省電目的。
使用電扇主要是促進空氣對流，因此要記得開窗，避免熱空氣不斷在室內循環。若搭配冷氣使用，則要記得關窗並將電扇放置於受風處，透過電扇將冷空氣吹拂擴散，加速室內降溫以達到省電功效。