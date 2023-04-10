虎航「復活節特賣」明上午10點搶！全航線來回機票2000元
全民普發6000元拿到手，不知道要買什麼，可以考慮搶機票！台灣虎航因應復活節推出「找蛋專案」，買機票可能獲得驚喜彩蛋，今（10）日開放 tigerclub VIP會員先搶，全航線單程未稅最低有100元特價機票；非會員則待明（11）日上午10時，第二階段開搶，全航線單程未稅1000元起，等於來回機票有望2000元。
記者黃韻文/綜合報導
台灣虎航推出復活節找蛋專案，買機票有可能找到隱藏驚喜彩蛋。第一階段於今（10）日開放tigerclub VIP會員先搶，全航線單程未稅100元、1000元、1500元起；明（11）日上午10時至12日則是第二階段，開放所有人搶全航線單程未稅1000元、1500元起的便宜機票，搭乘期間自即日起至10月28日。
台灣虎航提醒，民眾需要同時購買來回程，才會隨機出現1000元、1500元起的特價機票，明日最大幸運兒就是來回機票2000元。今（10）天率先開放VIP會員搶購，每筆訂單第一位乘客需為VIP會員，其他同行者也必須是tigerclub會員，單筆最多可訂購9人，明（11）日則開放非會員之外所有人搶購。