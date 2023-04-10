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李多慧熱舞「撞臉高虹安」？網點這造型超失敗：穿來幹嘛

▲李多慧（左）熱舞畫面，讓台灣網友崩潰抱怨撞臉新竹市長高虹安（右），緊身的牛仔褲造型更是關鍵，直呼：「穿來要幹嘛啦！」（圖／翻攝《엠빅뉴스》YT、NOWnews資料照）
▲李多慧（左）熱舞畫面，讓台灣網友崩潰抱怨撞臉新竹市長高虹安（右），緊身的牛仔褲造型更是關鍵，直呼：「穿來要幹嘛啦！」（圖／翻攝《엠빅뉴스》YT、NOWnews資料照）

記者詹鎰睿/綜合報導

韓國啦啦隊女神李多慧（이다혜）今（10）日已經抵達台灣，樂天桃猿球團稍早也曬出李多慧在桃園機場的照片，讓所有球迷興奮不已，不過，日前李多慧就特別穿上樂天女孩的制服接受訪問，沒想到短短一小段的熱舞畫面，竟讓台灣網友相當傻眼，直呼：「這高虹安在跳舞吧！」

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據了解，YouTube娛樂頻道「엠빅뉴스」日前邀請李多慧上節目受訪，李多慧也穿上樂天桃猿的制服，搭配緊身的牛仔長褲亮相，而且還在節目上大秀舞技，跳起女團New Jeans的出道曲「Attention」，只見李多慧扭腰擺臀，表情相當享受，讓人目不轉睛。

沒想到畫面卻被台灣網友轉貼到PTT後，立刻引發廣大迴響，不少人崩潰抱怨，「這鏡頭太真實了，不忍直視」、「這高虹安吧！」、「這截圖看了完全無感」、「怎麼變色白版小優+高虹安」、「是你截太醜嗎？怎差這麼多。」

▲網友認為，李多慧的牛仔緊身長褲太失敗，把大腿的優勢變成劣勢。（圖／翻攝李多慧IG、翻攝《엠빅뉴스》YT）
▲網友認為，李多慧的牛仔緊身長褲太失敗，把大腿的優勢變成劣勢。（圖／翻攝李多慧IG、翻攝《엠빅뉴스》YT）
但也有不少人點出原因，「重點在大腿，結果穿牛仔褲」、「還是不要穿緊身長褲吧？」、「緊身長褲顯胖」、「他的賣點之一，大腿給遮起來了」、「造型失敗！」、「那個高腰褲，是怎麼回事？」

事實上，李多慧來台前曾在YouTube影片上透露，非常愛吃的她，為了這次的台灣行，努力控制飲食積極減重中，也迫不及待要和台灣球迷們見面。此外，李多慧的特點除了舞蹈和親民的個性外，大腿的線條與S型的腰身曲線，也讓她成為不少韓國女性嚮往的身材之一。

▲李多慧今天已經抵達台灣桃園國際機場，行程有待樂天桃猿球團公布。（圖／翻攝Rakuten Girls FB）
▲李多慧今天已經抵達台灣桃園國際機場，行程有待樂天桃猿球團公布。（圖／翻攝Rakuten Girls FB）

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