假基地台零件來源曝！綠委憂引發國安危機 林右昌回應了
民進黨立委羅美玲今（10）日指出，去（2022）年國內發生首起透過假基地台發送釣魚簡訊的詐騙案，零件來源是透過大陸淘寶網購買入台，質疑政府把關不嚴、事後查緝不利，且至今仍找不出源頭，擔憂後續引發國安危機，對此，警政署長黃明昭表示經偵辦單位了解後，發現該器材在大陸淘寶網就能網購，民眾未依照規定申報。
記者林莞茜／綜合報導
雲林地檢署接獲情資稱有多位民眾的信用卡遭到盜刷，遂籌組專案小組擴大偵辦，經查後發現一名郭姓嫌犯，假冒遠通電收ETC，謊稱「etag帳單自動扣款失敗」、以及玉山銀行釣魚簡訊，讓民眾收到後信以為真，登入偽冒的網路頁面後輸入信用卡資料，盜用信用卡資訊綁定在行動電話內之刷卡軟體，再至各大賣場盜刷金飾、3C產品等物，總財損達300多萬元。
立法院內政委員會今進行專題報告，民進黨立委羅美玲質詢時政府高喊要防詐，但手法防不勝防，隨便就能夠進口「把關太鬆散」，若有涉及政治力還可能產生國安問題，NCC副主委翁柏宗表示台灣禁止5大電信業者使用大陸基地台，警政署長黃明昭坦言，嫌犯可能透過郵件夾帶或自身攜帶，警政部門須透過偵測異常訊號，才能鎖定地點來查緝。
內政部長林右昌則補充，本案器材不見得是整組進來，可能是透過進口零件組裝，強調未來將與財政部、海關等單位加強查察。