產學合作預防酒駕！台師大攜手泰安產險輔導逆境青少年

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台師大指出，酒駕引起的一場車禍所帶來的影響不僅止於個人，更衝擊至少2個家庭，還會引發一連串的負面影響，代價難以估計，這也是泰安產險公司希望能從根本推動酒駕預防的初衷。
該計畫主持人、台師大教授王麗斐團隊發展出輔導方案，從「因」介入、提早預防，建立「以學生為核心、導師與輔導教師相互支持、引領家長及全校一起參與」的生態輔導新模式，強化逆境青少年的情緒調節與自我管理能力，不僅有利其韌性能量之發展，提升生活適應，也有利預防未來發生不當飲酒與酒駕的風險。
台師大表示，該產學合作計畫在過去10年間，定期以諮商心理師駐偏鄉學校輔導青少年，第一所輔導的國中畢業生升學高中職（不輟學）畢業率從17%提升至78%。這段偏鄉輔導經驗，讓王麗斐團隊深刻感受，逆境家庭尤其是在酒癮家庭中成長孩子的艱辛與衝擊。為此，2020年起，進一步擴大專案規模至台東、花蓮、宜蘭及台北等地的4所國中，培育輔導教師紮根於校園。
王麗斐提到，近期國際間重視的「失敗學」，強調對挫折的容受力，正是本計畫核心精神，團隊積極帶領這些青少年從實際逆境生活中鍛鍊其情緒韌性，透過學校系統的力量，穩定陪伴這些身處逆境或已經出現不當飲酒徵兆，需及早關懷的青少年，培育他們「保護自我、拒絕誘惑、提升容挫」的能力，防範未來成為酒駕高風險群的可能；2年下來已有80位學生參加，成效頗受學校師生肯定。
王麗斐說，該計畫第一年看到的是一群沒有希望感的青少年，學生「想當一個快樂的酒鬼」，因此團隊歷時5年，透過長期陪伴的承諾、培養挫折容忍力（不要放棄、解決問題）打地基，並洞察部落孩子的困難點、「大手牽小手」讓愛流轉，成功提升輔導國中畢業生的高中職畢業率。
台師大副校長宋曜廷表示，據法務部統計，近年來在公共危險罪之件數中，其屬不能安全駕駛罪的件數，每年均佔9成之多，酒駕已經構成國人身家性命嚴重威脅，又酒駕的再犯率至少2成以上。
宋曜廷說，該計畫邁入第15年，除了展現與泰安產險公司合作的決心和努力，更彰顯企業和大學在社會責任上的具體實踐，藉由此次簽署儀式與計畫成果發表，向社會大眾呼籲，酒駕預防應從強化青少年「心」的正面力量開始，並持續以更前瞻性、永續的思維，來實現超前部署酒駕預防的理念。