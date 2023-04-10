「日洗腎4次」港星吳耀漢病逝　洗腎很快死？醫破除5迷思

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📌迷思1：洗腎後很快就會死亡？
洗腎可在腎臟失去功能時，發揮代替的作用，減少立即生命危險，也避免病人病情惡化。臨床上確實有少數病人洗腎後，原本病情未能改善甚至變糟，真正原因是身體已經有很多共病，有較高機會產生嚴重的併發症，洗腎的效果也因此大打折扣；反之若身體沒有合併其他疾病，大部分病人可以長期洗腎數十年並維持生活品質，同時也較有機會接受腎臟移植，徹底脫離洗腎。
📌迷思2：吃西藥會加重腎臟負擔？
藥品要經過肝腎代謝，在醫師處方或藥師指示下，以合理的劑量和使用方式用藥，其實是安全的，但若病人濫用消炎止痛藥，或是食用來路不明、成分不清楚的偏方，長期下來確實會傷害腎臟。
此外，統計顯示台灣洗腎病人近半數合併有糖尿病，這可能讓人誤以為吃慢性病藥物會導致洗腎，但郭弘典強調，照醫囑用藥，控制好血壓血糖，才能保護腎臟，若病人因擔心傷腎而不吃藥，反而更容易提早進入洗腎。
📌迷思3：洗腎就不用限制飲食？
洗腎達到的清除率跟腎臟仍有差距，大約可替代正常腎臟的1成，只能降低毒素的累積，與正常人相比，體內殘餘毒素仍高出不少，因此飲食還是要配合營養師的建議，依照個別狀況控制蛋白質以及含鉀食物的攝取量，避免體內製造過多毒素，但整體來說，相較於沒洗腎的末期腎臟病人，洗腎病人在飲食跟水分的限制是比較寬容的。
📌迷思4：洗腎後就無法工作、失去自由？
目前有兩種洗腎方式，病人可與醫師討論哪種方式最符合需求。如果要上班、不方便定時到院所洗腎的病人，可選擇「腹膜透析」，定時自行操作換藥水來洗腎，適合擁有較佳自我照顧能力的病人，操作得當就連出國也不是問題。
台灣的洗腎病人有高達9成以上是選擇每周到醫療院所進行3次、每次4小時的「血液透析」，主因是末期腎臟病人以老年人居多，由於學習能力退化或是眼睛看不清楚、手容易抖等因素，難以自行操作，建議到院所接受血液透析，將體內血液引出體外，經由人工腎臟清除毒素後再送回體內。
📌迷思5：洗腎會讓皮膚變黑？
腎臟功能不佳時，病人容易貧血，再加上毒素累積就可能讓臉色變得暗沉，又稱為「尿毒臉」，這並非洗腎病人的專利，反而是未妥善治療的腎臟病人比較會發生。醫療上可透過補充合成的紅血球生成素改善貧血，加上藉由洗腎清除毒素，有助於改善皮膚暗沉。