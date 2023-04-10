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「日洗腎4次」港星吳耀漢病逝　洗腎很快死？醫破除5迷思

▲港星吳耀漢生前受洗腎所苦，1天要洗腎4次。（圖／翻攝自微博）
▲港星吳耀漢生前受洗腎所苦，1天要洗腎4次。（圖／翻攝自微博）

記者徐銘穗/綜合報導

「五福星」之一的港星吳耀漢今（10）不幸病逝，享壽83歲。吳耀漢曾憑電影《奇謀妙計五福星》、《飛越黃昏》二度提名香港電影金像獎影帝，實力備受肯定。綜合港媒報導，吳耀漢近幾年身體健康每況愈下，曾動過心臟血管相關手術，而且身上只剩下一顆腎臟的關係，腎功能僅存1成，每天都要洗腎4次，2年前透露已為洗腎停工2年。

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很多人聽到自己要「洗腎」，就覺得世界末日到了，擔心就此失去自由，或認為自己沒救了，有些病人甚至選擇逃避。其實洗腎是一種醫療方式，讓末期腎臟病的病人能有正常生活的機會，藥害救濟基金會訪問高雄醫學大學附設中和紀念醫院腎臟內科醫師郭弘典，破除臨床上常見的5大洗腎迷思，呼籲醫病多合作溝通，一起邁向「腎利人生」。

▲醫師建議洗腎患者遇到地震、火警，當下務必保持鎮靜，切莫自行拔針，以免釀成風險。(圖／醫院提供2022.10.18)
▲洗腎是一種醫療方式，讓末期腎臟病的病人能有正常生活的機會。（示意圖／醫院提供2022.10.18）
📌迷思1：洗腎後很快就會死亡？
洗腎可在腎臟失去功能時，發揮代替的作用，減少立即生命危險，也避免病人病情惡化。臨床上確實有少數病人洗腎後，原本病情未能改善甚至變糟，真正原因是身體已經有很多共病，有較高機會產生嚴重的併發症，洗腎的效果也因此大打折扣；反之若身體沒有合併其他疾病，大部分病人可以長期洗腎數十年並維持生活品質，同時也較有機會接受腎臟移植，徹底脫離洗腎。

📌迷思2：吃西藥會加重腎臟負擔？
藥品要經過肝腎代謝，在醫師處方或藥師指示下，以合理的劑量和使用方式用藥，其實是安全的，但若病人濫用消炎止痛藥，或是食用來路不明、成分不清楚的偏方，長期下來確實會傷害腎臟。

此外，統計顯示台灣洗腎病人近半數合併有糖尿病，這可能讓人誤以為吃慢性病藥物會導致洗腎，但郭弘典強調，照醫囑用藥，控制好血壓血糖，才能保護腎臟，若病人因擔心傷腎而不吃藥，反而更容易提早進入洗腎。

📌迷思3：洗腎就不用限制飲食？
洗腎達到的清除率跟腎臟仍有差距，大約可替代正常腎臟的1成，只能降低毒素的累積，與正常人相比，體內殘餘毒素仍高出不少，因此飲食還是要配合營養師的建議，依照個別狀況控制蛋白質以及含鉀食物的攝取量，避免體內製造過多毒素，但整體來說，相較於沒洗腎的末期腎臟病人，洗腎病人在飲食跟水分的限制是比較寬容的。

▲相較於沒洗腎的末期腎臟病人，洗腎病人在飲食跟水分的限制是比較寬容的。（圖／記者徐銘穗攝）
▲相較於沒洗腎的末期腎臟病人，洗腎病人在飲食跟水分的限制是比較寬容的。（圖／記者徐銘穗攝）
📌迷思4：洗腎後就無法工作、失去自由？
目前有兩種洗腎方式，病人可與醫師討論哪種方式最符合需求。如果要上班、不方便定時到院所洗腎的病人，可選擇「腹膜透析」，定時自行操作換藥水來洗腎，適合擁有較佳自我照顧能力的病人，操作得當就連出國也不是問題。

台灣的洗腎病人有高達9成以上是選擇每周到醫療院所進行3次、每次4小時的「血液透析」，主因是末期腎臟病人以老年人居多，由於學習能力退化或是眼睛看不清楚、手容易抖等因素，難以自行操作，建議到院所接受血液透析，將體內血液引出體外，經由人工腎臟清除毒素後再送回體內。

📌迷思5：洗腎會讓皮膚變黑？
腎臟功能不佳時，病人容易貧血，再加上毒素累積就可能讓臉色變得暗沉，又稱為「尿毒臉」，這並非洗腎病人的專利，反而是未妥善治療的腎臟病人比較會發生。醫療上可透過補充合成的紅血球生成素改善貧血，加上藉由洗腎清除毒素，有助於改善皮膚暗沉。

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