曾莞婷「靠身體打進上流圈」　演小三《壞》出新高度

曾莞婷在三立宮鬥影集《親愛壞蛋》飾演小三，由於家道中落，為了留在上流圈，不惜犧牲肉體當小三，來人脈拓展自己的事業版圖。在劇中她有許多親熱戲，但多以接吻為主，還有車震戲，尺度雖不大但內心其實很澎湃，最難演的地方應該是在這樣的尺度之下，如何透過肢體眼神傳達情慾的流動。這次導演安排滿保守的，多以點到為止，主要還是以眼神、表情去表達洶湧的情慾。
記者羅凌筠/綜合報導
曾莞婷除了透過看戲劇、影集揣摩小三角色之外，也常常會透過身邊朋友遭遇的故事，去換位思考當事人是從什麼時候開始變心，以及小三是怎麼去獲得男人的目光與疼愛，只有反覆透過角色對調才能成功去詮釋小三這個角色。
曾莞婷覺得以前的小三可能會比較傾向爭名分、想要對方全部的愛，也希望對方的生活重心放在自己身上，就像是當初朱芯儀在《犀利人妻》的角色，但現在不論是身邊朋友聽到的故事，或者是網路上看到的文章，會比較偏向於安於自己小三的位置，比較獨立，不用對方長時間的陪伴，只要能給予她想要的就能維持和平關係，比較像是各取所需的感覺。
至於劇中描述上流家庭人物，曾莞婷說現實生活中當然也遇過一些自視甚高的人，「其實我認為多數人都有保護自己的一面，貴婦群不一定都是壞的，也許只是需要時間去觀察他人，畢竟日常靠近她們的人，很多時候都是帶有目的性接近。」曾莞婷也回憶起自己過去曾經有過一段異地戀，然後去找男友時，發現他另外一隻手機跟其他女生有親密對話，當時真的是不敢相信自己眼睛。