吳宗憲認與李坤城失聯8年 曝他生前私下「不收錢」舉動
知名作詞人、製作人李坤城於8日晚間因大腸癌逝世，享壽66歲，小40歲的妻子林靖恩也在臉書證實，10年「爺孫戀」就此結束。事實上，李坤城曾是吳宗憲的音樂老師，同時也是他奪下金曲歌王的專輯《真心換絕情》的製作人，吳宗憲稍早與兒子鹿希派、籃籃出席節目《小明星大跟班》錄影時，表示與李坤城已長達8年沒有聯繫，而對方過去「不收錢」的舉動，讓他至今仍相當感動。
記者侯家瑜/台北報導
吳宗憲表示李坤城生前創作過不少膾炙人口的歌曲，後來感情事就比較出名，「人走了以後就留下名字，他美好的音樂、歌詞，會一直傳下去。」透露與對方上次聯繫，至少是8年以前的事，「我們有合作就是歌詞的部分，後來再關注到他，就是爺孫戀了。」也分享李坤城不吝嗇的一面，「我寫的歌詞，他幫我改都不收錢，大師級的其實都要收很多錢。」最後也祝福對方一路好走。
吳姍儒（Sandy）上月21日順利生下兒子，吳宗憲笑說孫子和孫女（二女兒吳則含的女兒）一樣，都長得非常好看，也透露吳姍儒坐月子很順利，很快就會回歸節目，還表示她沒有產後憂鬱，「她人生這麼順利，有什麼好憂鬱？老公也長得像韓星，但令我害怕的事，就是她說想要生4個，我說拜託最多2個就好了。」