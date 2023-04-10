快訊／李坤城「爺孫戀」滿10周年！今傳逝世　享年66歲

吳宗憲認與李坤城失聯8年　曝他生前私下「不收錢」舉動

▲吳宗憲認與李坤城失聯8年，曝他生前私下「不收錢」舉動。（圖／中天提供）
▲吳宗憲認與李坤城失聯8年，曝他生前私下「不收錢」舉動。（圖／中天提供）

記者侯家瑜/台北報導

知名作詞人、製作人李坤城於8日晚間因大腸癌逝世，享壽66歲，小40歲的妻子林靖恩也在臉書證實，10年「爺孫戀」就此結束。事實上，李坤城曾是吳宗憲的音樂老師，同時也是他奪下金曲歌王的專輯《真心換絕情》的製作人，吳宗憲稍早與兒子鹿希派、籃籃出席節目《小明星大跟班》錄影時，表示與李坤城已長達8年沒有聯繫，而對方過去「不收錢」的舉動，讓他至今仍相當感動。

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▲籃籃（左起）、吳宗憲和鹿希派出席節目《小明星大跟班》錄影。（圖／中天提供）
▲籃籃（左起）、吳宗憲和鹿希派出席節目《小明星大跟班》錄影。（圖／中天提供）
吳宗憲表示李坤城生前創作過不少膾炙人口的歌曲，後來感情事就比較出名，「人走了以後就留下名字，他美好的音樂、歌詞，會一直傳下去。」透露與對方上次聯繫，至少是8年以前的事，「我們有合作就是歌詞的部分，後來再關注到他，就是爺孫戀了。」也分享李坤城不吝嗇的一面，「我寫的歌詞，他幫我改都不收錢，大師級的其實都要收很多錢。」最後也祝福對方一路好走。

▲李坤城於昨（9）日晚間逝世，享壽66歲，對此，綜藝天王吳宗憲也表示願老師一路好走。（圖／翻攝自李坤城臉書）
▲李坤城8日晚間逝世，享壽66歲。（圖／李坤城臉書）
吳姍儒（Sandy）上月21日順利生下兒子，吳宗憲笑說孫子和孫女（二女兒吳則含的女兒）一樣，都長得非常好看，也透露吳姍儒坐月子很順利，很快就會回歸節目，還表示她沒有產後憂鬱，「她人生這麼順利，有什麼好憂鬱？老公也長得像韓星，但令我害怕的事，就是她說想要生4個，我說拜託最多2個就好了。」

▲吳姍儒曬出育嬰照，臉上皮膚晶瑩剔透，強調當媽媽要先照顧好自己。（圖／翻攝吳姍儒IG）
▲吳姍儒上月順利生下兒子。（圖／吳姍儒IG）

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