今年全台唯一 中市交通局長葉昭甫獲艾森豪獎學金

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交通局長葉昭甫曾負笈歐洲，攻讀法國國立橋梁道路學院、巴黎第12大學運輸工程學系碩士、再取得東巴黎大學經濟、管理與區域研究學院博士。過去四年帶領交通局積極推動各項計畫，任內重大交通政策包含捷運綠線通車、捷運藍線獲交通部核定、全台最便宜「雙十公車」、全台最多電動公車、iBike突破1300站全台第一，以及市民限定299交通月票等。
葉局長表示，來自世界創新學人與各行各業菁英，每個人背景不同，目的性也互異，依照鑽研專業參訪產官學界，台灣2050年將要邁向淨零排放的環保目標，他特別關注電動車發展、智慧化、無人化等科技，美國智慧系統管理有其專長，技術研究為強項，還能深入探討大數據分析與城市行為規模研究。
中市府補充，美國艾森豪基金會於1953年為慶祝美國前總統艾森豪誕辰成立，基金會安排全球年齡介於32-45歲的潛力領袖人才，為個人專業量身打造的觀摩資源，深入各參訪據點，此行程由艾森豪獎學金基金會全額贊助，今年參訪時間為4月10日至5月18日。
葉局長行前數月，即與艾森豪基金會連絡，規劃想參訪的學校、政府部門與產業，藉由基金會平台一窺堂奧，進入頂尖殿堂，絕不能空手而回，因此並不侷限交通建設，擴及都市規劃、大數據趨勢、能源永續等議題，將時間壓力化為力達目標動力，期對台中發揮最大化的效益。
曾榮獲美國艾森豪獎的台灣歷屆傑出得獎人，包括前副總統蕭萬長、前總統府資政辜濂松、親民黨主席宋楚瑜、國民黨主席朱立倫、基隆市長謝國樑、前台大校長孫震、資深媒體人詹怡宜等人。交通局長葉昭甫，則是台中市政府首位獲選局處首長。