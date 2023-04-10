名家論壇》朱駿／國民黨「非綠整合」　當心淪為藍盤破裂

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人算始終贏不過天算的。郭台銘在天宮待久了，哪知人間規則與疾苦？要以科技發展經濟，這只是常識水平，而且經濟發展層次低，若對政治發展與社會發展未置一詞，就是對此兩項更高層次且必然制約經濟發展的重大工程沒有認識，怎麼當國家領導人？
一味強調科技與經濟發展會令貧富差距越來越擴大，社會內部衝突越來越多，這已經在人類歷史上看到多起明證，美國與中國大陸最為典型。反之，重視政治發展與社會發展的國度非但科技不落伍，同時社會和諧程度遙遙領先其他國家，北歐諸國與德國等國家就是明白的例子。何況，科技也只是經濟發展中的一環，不可能是全部。
其次，前幾天郭台銘在一項科技發展的研討會上特別強調，「選擇重於努力」。真是這樣，選擇了狹隘的科技與經濟發展之路，貧富差距極可能迅速更加擴大，台灣社會將更形扭曲，將萬劫不復，代表國的政府與公權力必為科技權貴所擒，台灣將成為科技資本家與企業家的大玩偶，其他的老百姓只能成為大玩偶腹內的奴僕與被圈養的牲口，隨這些寡頭資本家與企業家的高興折騰翻滾或看他們的臉色嗷嗷待哺。這是國家被擒（state capture）的結果。何況，根據郭董迄今所言，他所懂的只是企業經營，不是真正的國家經濟發展！
再者，大家朗朗上口的是「科技是第一生產力」，但回頭看看最近幾十年，多少在科技場上叱吒風雲一時的高科技公司，沒能熬過多少歲月已消失得無影無蹤，倒是從極低技術層次起步的鴻海在用心的規劃與管理之下，發展成世界一級的大工廠與企業。管理才是第一生產力，郭董應該體會很深才是。國家的管理就層級、縱深與幅面而言，遠非一家世界級公司所能比，相信郭董應該不能否認吧？搞得好鴻海集團，不是能搞好台灣的保證。
郭董認為政府領導人不懂科技，不知道怎麼搞科技，言外之意，也就不懂則麼搞經濟。郭董難道忘了？蔣經國對台灣電子業與半導體業發展的決策與投資，造就了一些人瞎吹的今日「護國神山」，郭董亦深受其惠。不是嗎？蔣經國懂電子與半導體嗎？但蔣經國主政的時代依然是今天許多有一定年紀者最懷念的歲月，2018年《美麗島電子報》的民調，蔣經國的認同度還超過李登輝、陳水扁、馬英九與蔡英文諸人的總合約4%。郭董懂其中的道理嗎？
商場上的成吉思汗絕對可能是政治場合中的幼稚園生，2020年難道還看得不清楚？政治發展與社會發展的思路與心靈涵養豈是4年之間可以培養出來的？看看郭董在研討會台上睥睨人間的態度，有長進嗎？國民黨好好想想吧！
國民黨胡搞瞎搞不符合民主政治原理原則與精神的「非綠整合」，自以為聰明絕頂，到最後極可能會人算不如天算，弄得個藍盤破裂的下場，欲大反小！2020年多少人說什麼韓國瑜的盤比國民黨還大，結果呢！記不起歷史教訓者，是記性不好，還是妄想偏執、自私自利的惡意太深？
苦海無涯，回頭是岸，國民黨中央好自為之！
●作者：朱駿／時事評論人
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