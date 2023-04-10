虎航100元機票開搶！他被拿錯行李 靠1動作半小時找到人
台灣虎航推出「復活節找蛋專案」，VIP會員今（10日）先買，全航線最低可出現100元的特價機票；會員以外則是明（11）日10時開搶，機票最低可達1000元。不過要是搭紅眼班機、出關前發現被人拿錯行李該怎麼？有搭乘虎航的網友分享親身經歷，靠在PTT上發文一招，讓他不到半小時就找到錯拿行李的乘客。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO日前清晨5時許在PTT日旅版發文「4/7 00:10 虎航 IT216 桃機飛東京羽田行李被拿」，表示下飛機準備提領行李時「在轉盤等到最後只剩一個跟我行李箱款式一樣顏色不同的(我的黑色，你的深咖啡色)，深咖啡色那箱上面貼的名子是HO / YU TE，拜託拿錯的大哥看到盡快聯絡羽田機場！或是各位大大如果有身邊朋友符合的再幫忙聯絡一下謝謝各位QQ」
沒想到，貼文一出不到半小時就馬上有網友回文，證實是拿錯行李者同行之人的朋友，「我朋友的同行友人已經帶著行李箱奔回羽田機場了，我朋友說他們有聯絡羽田機場，機場要他們聯繫虎航，但虎航的人都下班了他們聯絡不到，大概五點多發現的已經在回機場路上了」。
網友紛紛留言，「太好了，日旅版找行李箱成就再＋1 」、「飛紅眼太累影響判斷很正常XDD 」、「行李箱貼滿醜醜貼紙的好處就是不會被拿錯」、「還好拿回來了，推1樓好心，在兩邊提把上做個記號(貼貼紙)，要提的時候會看到」、「用蘋果的話，行李箱可以放個airtag當保險，等轉盤可以看」。