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獨／眼球中央電視台停播內幕！眼肉芽：跟視網膜形同分手

▲《眼球中央電視台》停播，主播眼肉芽（圖左）對此表示跟視網膜（圖右）形同分手。（圖／眼肉芽IG、視網膜臉書）
▲《眼球中央電視台》停播，主播眼肉芽（圖左）對此表示跟視網膜（圖右）形同分手。（圖／眼肉芽IG、視網膜臉書）

記者陳雅蘭/台北報導

網路節目《眼球中央電視台》以「檢討反政府言論」、「落實只說政府好話的」的風格深受觀眾喜愛，但主播視網膜（陳子見）卻表示要在5月31日停播，另一名班底眼肉芽無奈跟《NOWnews今日新聞》表示：「高層決定的事情...我們底層應該就是...沒有什麼共識的。」至於未來跟視網膜還會不會有合作機會，她幽默說：「就形同分手啦！未來再看看吧。」

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▲《眼球中央電視台》4月1日的集數中，眼肉芽（右）多次無奈吐氣、翻白眼。（圖／眼球中央電視台YouTube）
▲《眼球中央電視台》4月1日的集數中，眼肉芽（右）多次無奈吐氣、翻白眼。（圖／眼球中央電視台YouTube）
《眼球中央電視台》4月1日愚人節播出的內容中，視網膜表示「5月31日之後頻道停止更新」，原因是「公司高層累了」，當視網膜說完此話，一旁的眼肉芽深深吐氣，隨即回應：「公司高層不就是你嗎？哈，哈，哈，對此，公司底層只能配合這項決定。」記者詢問眼肉芽當時反應為節目效果，還是確實感到無奈？眼肉芽表示：「我覺得這種高層決定的事情，我們底層應該就是...沒有什麼共識的....」似乎吐露不想收播的心情。

眼肉芽表示從近期《眼球中央電視台》的企劃內容，她能感受到「沒有以往熱情的感覺」，但跟觀眾一樣，「我沒有想到可能隨時說卡就卡，我本來就覺得是不會關，跟大家想法一樣，可能討論度還會在，所以我沒有想太多。」眼肉芽透露自己非正式員工，所以得知停播消息時，沒有、也無法提出意見，就也沒有所謂的「對停播達成共識」，她說：「公司一定是考慮過很多方向，最後還是覺得這決定是他們比較滿意的吧。」

視網膜曾提到，《眼球中央電視台》越來越「公司化」，必須花大量心力管理公司，創作時間被壓縮，讓他覺得很累，也違背原先創作初衷。眼肉芽對此表示：「可能就是找不到創作的動力。我不確定在企劃一些題目的時候，是不是為了要配合點閱率而做、越開越多節目越好。可能他們也做7、8年，當然，在同一個公司這麼久，也會想要換個環境，我的想像是這樣。」

眼肉芽對於節目停播，沒有太多的悲傷，她解釋：「我本來就已經從內容可以感覺得出來，現在好像沒有韓國瑜當時有那麼多好玩的內容，從內容上面、跟大家關心政治的程度上面，就比較沒有以前的熱情。」那平台由眼肉芽完全接手的可能性高嗎？她透露「沒聽到高層有這方面的打算」。

《眼球中央電視台》目前有121萬人訂閱，對於頻道放水流不覺得可惜？眼肉芽說：「他（視網膜）就是想要玩新的吧，他自己有新的方向，所以他也不太確定吧」。

《眼球中央電視台》確定6月開始不更新，眼肉芽也透露未來跟視網膜沒有工作上的合作與重疊，笑說：「就形同分手啦，就這樣。」眼肉芽也說，5月7日會舉辦跟觀眾最後一場的「觀眾之夜」，希望粉絲參與「眼球回娘家的活動」，陪他們一起告別《眼球中央電視台》；但屆時活動細節，身為底層員工的眼肉芽無法透露，她說：「我自己也是不知道，我只知道我那天要參與。」對於將跟節目分手。

▲《眼球中央電視台》5月7日會舉辦最後一次實體活動，跟節目說再見。（圖／眼球中央電視台YouTube）
▲《眼球中央電視台》5月7日會舉辦最後一次實體活動，跟節目說再見。（圖／眼球中央電視台YouTube）

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