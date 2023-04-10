名家論壇》楊威利／山東艦出港　掌握對方動態是第一要務

※多方監控大型艦艇。
※雙航艦攻台論。
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4月6日媒體報導，中國首艘自製航艦山東號於5日穿越巴士海峽，經台灣西南海域展開首次西太平洋演習，時值蔡英文總統訪美因而引發外界諸多聯想。
※多方監控大型艦艇。
對於山東號航艦出港的動態，日本防衛省早於5日就發佈了新聞稿，PDF版本上也有山東號的照片，之後是國防部長邱國正於6日在立院表示，山東號航艦目前在鵝鑾鼻東方約200浬處，國軍派遣康定級、成功級巡防艦在山東號5到6浬應變區應對，美軍尼米茲號航艦在台灣東部400浬處。
邱國正能精確說出距離表示國軍有掌握，而透露美軍航艦距離想必也是經國安高層同意後對外吐露；監控期間國防部也釋出相關照片佐證，其中海軍部分是台灣某艦舷側所拍，另一張是空拍圖，外界推測是RF-16戰機偵照夾艙所拍，但也有評論指出，這可能是銳鳶無人機拍的，但無論如何這都代表國軍與日本都在監控這艘軍艦。
中國方面除山東艦外也於5日宣布，啟動台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動，後續海委會海巡署派出新竹艦監控，並公佈監測影片指出，中國「海巡06」於當天1525時跨越海峽中線。位置於彭佳嶼西方約70浬，雙方距離約為0.5浬。後續也有新聞指出，雙方海巡人員互相「尬聊」的橋段，總的來說這是件好事，雙方都認知到灰色地帶戰爭的重要性，但都以「准軍事」單位的海巡、海警船艦來對抗與監控，沒有出大事卻又能對彼此的民眾「交代」，這是最好的結果。
這兩段新聞有一個重點是，台灣海軍與海巡都知道中國艦艇的位置，這點很重要，因為現階段反艦武器相當發達，基本上在不受電磁環境的干擾下，只要知道船艦位置，多發射幾枚反艦飛彈就能奏效，俄烏戰爭中莫斯科號被海王星飛彈擊沉就是一個案例。當然有些人會說中國又不是俄羅斯，但同樣的台灣反艦飛彈的戰力好像也是大過於烏克蘭，這些論述基本上大致淪為口頭爭辯，但知道並隨時掌握對方軍艦的動態卻是第一要務。
※雙航艦攻台論。
山東號航艦穿越巴士海峽的新聞再度引發「雙航艦」攻台論，這種說法大約是航艦戰力可以顛倒正面，配合東部戰區於台灣海峽西側攻擊的話會如何如何，外界是可以這樣子假定，但我們來檢視一下航艦戰力。
航艦本身並無戰力但艦載機卻有戰力，由於航艦會在反艦飛彈的射程外起飛戰機，因此這段距離很可能大於100浬外，為求艦載機返航因此這些距離要乘以2，若再考慮遼寧與山東號航艦的艦載機起飛方式，這些戰機的攜彈量要再度打折。當然有些評論會說，我們有一大堆帶刀護衛，諸如055大驅、054與052等型軍艦的護衛，不怕反艦飛彈的威脅，喔！那好吧。
就算把遼寧與山東號都當成是全通式甲板航艦來設想的話，艦載機數量為12X2，X3，X4，算9個中隊的戰機從台灣東部來攻擊好了，在已知中國航艦位置的狀況下，我們寧可相信空軍作戰司令部與花蓮、台東兩基地戰機都已做好準備。固然台灣主力戰機數量不如中國，但空戰的勝負因為有空域的限制，所以不是說投入越多架戰機的一方就能得勝，更何況台灣防空飛彈能量與密度也都很高。
這並不是說我們要低估航艦戰力，而是航艦與艦載機的運用有其限制，航艦會躲在敵反艦飛彈的射程外起降戰機，這應當是毫無疑問的，在以俄烏戰爭中，歐美國家隨時提供烏克蘭即時情報的例子來看，兩岸戰時可以得到美方的情資支援這是可以期待的，但美國不會自己發射武器攻擊中國以免落人口實。
航艦與其戰力運用有其限制，雖然未來中國還有第三，第四或第五艘航艦的出現，但相關的應對戰術、戰法，武器的籌獲，人員訓練與接裝等，想必軍方高司單位有所安排，當然為了安撫民心，適度公布軍方應對作法是有益處的。這次軍方釋出的山東號航艦照片，以及海巡署新竹艦的側拍，算是第二次軍方與海巡聯手監控的成果，其實過往這類影片與協同，軍方與海巡都曾有過，但基於某些因素或考量而不公布，說真的是有點可惜。
軍事作戰有其保密性質，然武器運用的限制與現代科技進步所帶來的監偵效果可從俄烏戰爭中看出一些端睨，透過上述論證大約可知道樣態，軍方下次再碰到航艦議題時，不彷可比照這次監控山東艦一樣辦理以安民心。
●作者：楊威利／資深軍事評論員
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