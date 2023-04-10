首爾來回機票含行李「下殺7500元」 直飛紐西蘭25800元
看準普發6000元今（10）日開放ATM現領的行情，KKday即日起推出首爾、大邱、濟州來回機票含行李「下殺7,500元」起，曼谷來回機票9,900元起，日本東京、大阪5日機加酒自由行，每人15,300元起；紐西蘭航空限時推出「台北直飛紐西蘭」經濟艙促銷「25,800元」起。
記者蕭涵云/綜合報導
擋不住想出國的心情，又有普發6000元補給，KKday推出韓國包含首爾、大邱、濟州4-6日德威航空來回機票含行李，最低價只要7,500元起；KPOP粉絲加衝SEOUL FESTA 2023 開幕式演唱會，獨家自選航空機票含門票售價10,900元起。東南亞則有台灣虎航泰國曼谷來回機票5+1日或6+1日，加贈機上餐、托運行李20公斤、上網sim卡，售價9,900元起可選。
國人最愛的日本，也有台灣虎航東京5日機加酒自由行，每人15,300元起；樂桃航空大阪5日機加酒自由行，每人16,999元起優惠。就近到香港，也可選擇高雄港出發的「香港5日郵輪自由行」，每人7,175元起，同房第3、4人只要3,450元起，即日起至4/30報名，不限房型每人再享1,000元折扣優惠。
另外，紐西蘭航空限時推出「台北直飛紐西蘭」經濟艙促銷「25,800元」起（未稅），即日起至4/30（台灣時間）於紐西蘭航空官方網站，購買台北直飛奧克蘭經濟艙促銷，來回票價一人台幣25,800元起；豪華經濟艙來回票價台幣56,800元起等，機票使用時間為2023/5/9至6/20，及2023/7/22至10/31。
即日起至5/31中午12點前（台灣時間），只要到紐西蘭航空官網活動專頁，回答2個與到紐西蘭旅遊的相關問題，最有創意的參與者有機會獲得「台北-奧克蘭」雙人來回經濟艙機票，還能限量加贈國際線單程空中沙發，活動結果將於6/15公布於官網。