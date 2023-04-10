《舒曼計畫貳章－真愛密碼》全臺巡迴！一同解密浪漫音符

知名土耳其鋼琴家伊迪爾・比芮（Idil Biret）曾盛讚溫凱翔的演奏「富有真正浪漫的靈魂」。鋼琴家溫凱翔畢業於德國國立弗萊堡音樂院（Hochschule für Musik Freiburg），曾獲2022梅迪奇國際音樂大賽獲特殊榮譽獎（2022 Medici International Music Competition - Special Mention），2021克拉拉舒曼國際音樂大賽獲第二名（International Clara Schumann Competition - 2nd place）。旅德期間受法國當代鋼琴家雷薩吉和米修利的指導，旅德期間師事法國當代鋼琴家雷薩吉（Eric Le Sage）及鋼琴家米修利（Gilead Mishory），獲得鋼琴演奏碩士。在臺則師事吳漪曼教授、羅芳華教授（Dr. Juanelva Rose）、王美齡教授及旅美鋼琴家陳毓襄。旅德歸臺後，溫凱翔持續活躍於獨奏及室內樂演出，室內樂合作型態包括鋼琴五重奏、三重奏、長笛等，合作音樂家包含匹茲堡交響樂團首席 Lorna McGhee、長笛演奏家胡志瑋等。在備受推崇的聲樂合作上，與徐以琳、石易巧、賴珏妤、許育甄、周雅萍、楊勝安、YoonSun Lee 等多位名聲樂家長期合作，演奏足跡更遍及德國、比利時、義大利、日本、臺灣等地。