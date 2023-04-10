工總喊話政府！苗豐強籲重視5缺、交流對話促了解與和平

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國際大環境冷清，台灣無法獨善其身，全球經濟成長放緩、貿易量下修，影響台灣出口表現，經濟部最新統計今年2月出口連6黑，創近2年最慘紀錄。對於產業經營來說，面臨多重不確定的風險。苗豐強提到，近來原物料上漲、電價飆昇、水情吃緊、缺工缺才，都不是短期能解決的問題，尤其對於中小企業與傳統產業來說，更是非常辛苦的挑戰，許多數據也顯示產業目前所面臨的艱困與挑戰。
因此，苗豐強說，工總提出4點看法與建議。首先期盼政府重視產業面臨的「5缺」困境，特別是產業界向來最關心供電穩定的問題，由於半導體產業持續擴廠及台商回台投資等因素，用電需求大幅成長，預估2022至2028年每年用電成長率約2.3%。因此，未來電力需求缺口只會更加擴大，電力不足或供電不穩，都會對產業帶來鉅大損失，所以呼籲政府應將供電穩定列為首要施政重點。
此外，台灣面臨氣候變遷、自然資源及糧食短缺、地緣政經衝突、即將邁入超高齡社會等挑戰，而這些挑戰的解方並非一蹴可幾，極須政府提出全盤、可持續、務實的主體性經濟戰略。政府應該協助產業以3大轉型包括淨零轉型、數位轉型、組織轉型，來提升產業競爭力。
在數位轉型方面，苗豐強認為，與台灣競爭的製造業國家如德國、美國、日本、韓國及中國大陸等都在推動製造業升級，積極往工業4.0方向邁進。同時，台灣產業必須提高生產力，以承擔超高齡社會及人口減少的沉重負擔。台灣目前的產業數位轉型速度必須加快，才能因應自身與環境的挑戰。然而，以中小企業為主的台灣廠商對於推動數位轉型不太積極，可能卡在不瞭解數位轉型的好處、不知道怎麼做、沒人也沒錢做的種種原因。
組織轉型也是台灣企業提升競爭力的方向之一。苗豐強表示，面對中國大陸、日本、韓國的既有挑戰，還有印度、東協國家的追趕，台灣企業和產業需要整合資源、提高效率、調整規模以因應國際日益激烈的競爭，如何透過組織轉型，進行水平整合及垂直整合，並以3V管理哲學，Visibility (洞悉力)、 Velocity (速度) 與 Value (價值)，打造企業競爭力，應是政府和產業思考的方向。
不僅如此，他認為，台灣自身優勢在於累積多年的技術、研發能量，但自然資源、土地及勞動力並不充足，過去的西進大陸及後來的新南向政策，逐步建立台灣為技術、研發及精密製造的腦力中心，而中國大陸、東協及南亞國家為原料、中低階製造的外圍生產的供應鏈模式。這樣的模式是可行的，政府應該並加速此發展策略，建設台灣為亞太（或印太）區域運籌中心。區域運籌中心的關鍵指標是吸引台商、外商在台灣設立營運總部或區域中心。
另一方面，地緣政治風險與新冠疫情，促使全球供應鏈重視供應鏈韌性及安全，超越以往要素成本與分工效率的考量。他提到，各國開始檢視自身在關鍵產業、零組件或原物料的戰略自主性，包括加強供應鏈在地化的扶植力道，甚至不惜補貼國外企業到當地設廠。宏觀的全球供應鏈重組提高了企業經營的複雜性，企業應透過集團內部的分割、合併或處分，或對外的收購或共組產控等方式強化組織競爭力。從微觀企業的角度來看，產業控股模式有助企業從內部或外部整合資源、提高效率、調整規模；從產業組織的角度來看，有助產業鏈進行水平或垂直整合，而產業控股模式的推動，將有助吸引台商及外資在台成立營運總部或區域中心。
最後，苗豐強也談到台灣做為民主國家，最高價值是人民的生命安全及福祉，而區域和平是實現安全福祉價值的重要目標。台灣無論在地理上、國際產業供應鏈上及與中國大陸的關係上，均處於微妙的權衡點。台灣應該善用自身的特殊位置，成為這個區域的「中」點，成為平衡、穩定區域安全的力量。
他說，歷史告訴我們，商業和戰爭是文明交流、融合的兩大途徑。比起戰爭的獨佔與破壞，商業更帶來許多互惠與價值，產業界應擔任「中道」的角色，發揮自己的能力，為這個區域的和平和繁榮作出貢獻，為全球創造更多價值。產業界認為，交流對話是促進瞭解、維持和平的重要方式。他也期許工總，在全球經濟成長低迷之時，可以穩住腳步，持續帶領產業界打穩基礎、進行產業體質改善、強化國際交流，做好產業與各界及政府的交流平台，幫助產業營造更好的投資與經營環境。