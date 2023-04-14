遊艇新藍海／產值上看兆元！政府民間都看好　遊艇市場蓄勢待發

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除了中央大力推動，遊艇休憩產業早在海權開放後在民間興起，國內最大的遊艇休憩品牌亞果遊艇集團，不管是會員人數或是入會費都大幅成長，會員數從2014年累積至今超過千名，入會費更從原本的60萬元上漲到180萬元，根據業者透露，4月入會費即將上漲到210萬，需求驚人。
亞果遊艇集團總經理唐玉書接受《NOWnews今日新聞》訪問時表示，遊艇產業已是藍海商機，包含遊艇會、課程證照、遊憩餐飲、船艇維修、二手租售、代管、碼頭泊位，產值上看兆元，高端旅遊度假村品牌悅榕集團也看好台灣遊艇休憩市場，即將在今（2023）年底動工的安平港悅椿度假酒店，是全球首座座落於遊艇港的度假酒店，也是新型態的投資標的。
然而，由於台灣過去海權僅開放給漁業、商港等需求，為了預防偷渡、走私，在船舶載客上規定嚴格，例如，搭乘遊艇由A地前往B地，當遊艇從B地返回A地時必須維持「原班人馬」，無法載運其他乘客，原乘客也無法選擇其他交通方式返回，種種法規上的限制，不只讓遊艇休憩業者頭痛，也讓對遊艇有興趣的潛在消費者卻步。
台灣豪華遊艇製造商東哥遊艇Ocean Alexander ，是全球第三大遊艇品牌，但品牌營銷市場卻不包含台灣。東哥遊艇董事長闕慶承說，他們的基本款遊艇就要1000萬美元，頂規產品更是要價2500萬美元，但不僅是台灣，全亞州都不是他們的銷售市場，「其實亞洲不乏金字塔頂端族群，但亞洲三大遊艇市場的總和，可能都不到美國佛羅里達州的1成！」闕慶承也曾對政府建言，若是遊艇產業要健康發展，僅關注高端遊艇市場是不夠的，從最基礎的水上休憩活動就應該鼓勵。
交通部航港局接受《NOWnews今日新聞》訪問時強調，目前已經全面盤點台灣適合發展成遊艇泊位的地區，包含宜蘭烏石港、台南將軍港、大鵬灣濱灣遊艇碼頭、後壁湖遊艇港等，專屬停泊區就有19處，截至今年3月已核定補助全國共8縣市的「遊艇泊區整體發展計畫」 ，在完備法制方面也將修正鬆綁，讓以娛樂為主的非自用遊艇更有彈性。
遊艇產業在海權開放後被視為藍海商機，從中央都民間都想把餅做大，但是目前法規制度、硬體建設配合、與消費者的觀念溝通，都還大有進步空間，台灣的遊艇休憩市場是否能健全發展，仰賴產官各界共同合作。