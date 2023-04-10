Let's Go Dancing！桃捷A21街舞空間今啟用
Let's Go Dancing！為提供市民友善舞蹈練習環境，桃園大眾捷運股份有限公司於A21環北站打造「Dancing A21」街舞空間，今（10）日正式啟用。桃園市長張善政、立法委員魯明哲、桃園市政府體育局長許彥輝、啟英高中校長彭昭勳及桃園大眾捷運股份有限公司董事長沈志藏等五人共同按下音樂啟動鍵「捷伴Dancing 舞動A21」，一同邀請市民朋友搭乘桃園捷運來A21環北站一起跳舞、運動健身。
記者李春台／桃園報導
桃捷公司表示，Dancing A21位於桃園機場捷運線A21環北站，現場增設L型落地鏡，總長度達16.7公尺，怎麼跳都能看見自己身形，隨時調整舞步，是一處很優質的練舞環境。尤其在A21環北站地下一樓大廳層進月台的閘門前方，環境整潔乾淨，空氣流通，空間視線明亮，亦配有洗手間、置物櫃、飲水機、販賣機等設施，練完舞後，直接搭乘桃園捷運回家，方便又安全，市民朋友出出入入搭乘捷運到A21環北站，也可看到舞者的表演，是另種車站風景。
張善政表示，跳舞時要看到自己的動作，才能知道哪裡需要改進，「Dancing A21」街舞空間設置L型落地鏡，總長度達16.7公尺，是非常優質的練舞環境，期待年輕朋友們多加運用「Dancing A21」，在此秀出自己的才華，除了讓路過的民眾觀賞之外，說不定還有機會被星探挖掘，躍上舞台跳出桃園的驕傲。
桃捷公司董事長沈志藏表示，目前桃園機場捷運線共有2個街舞空間，分別為A5泰山站「FUN舞空間」及A21環北站「Dancing A21」，桃園機場捷運線橫跨北北桃生活圈，提供方便的城際運輸功能，讓喜愛跳舞、運動的市民朋友們有完善的街舞運動空間可以使用。
桃捷公司同時提醒民眾，A21環北站「Dancing A21」，每日上午7時到晚上9時免費開放，街舞空間採先到者優先使用，無須事先申請。