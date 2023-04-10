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獨／眼球中央電視台收攤！眼肉芽去開小黃：像Leo王一樣

▲眼肉芽（右）透露未來要去開計程車。（圖／眼球中央電視台YouTube）
▲眼肉芽（右）透露未來要去開計程車。（圖／眼球中央電視台YouTube）

記者陳雅蘭/台北報導

網路節目《眼球中央電視台》宣布5月31日後停播，主播之一的眼肉芽向《NOWnews今日新聞》透露，要以失業主播的身分去開計程車「像Leo王這樣」，更發文表示：「相信這個社會還是有收容失業主播單飛的角落！」

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《眼球中央電視台》4月1日愚人節播出的內容中，視網膜表示「5月31日之後頻道停止更新」，原因是「公司高層累了！」眼肉芽對此表示她是公司底層，無權干涉停播與否，自嘲：「公司底層狒狒的我，就看命運要將我推向什麼地方。」

眼肉芽也透露未來規劃，「可能就以失業主播的形象，去開計程車之類的，像Leo王這樣。」至於是否自開新節目？她說：「想要走個『蓬萊仙山』的頻道吧。」面對失業十分淡定，看開一切且還能開玩笑的態度，讓記者不禁莞爾，同時感到敬佩。

眼肉芽成為網紅前，曾是《蘋果日報》的記者，她在2019年10月離開報社後，加入《眼球中央電視台》當固定主播，但眼肉芽表示當初收到團隊邀約拍攝時，沒想太多就答應，也沒有設立目標與理想，走紅也是預料之外，「我當初就是沒什麼目標，有這個機會，就做多久是多久這樣。當初只是想說來客串，我沒有想過長期的事情，然後客串後，對方說再來幾次，我就喔好喔。因為我一直覺得，自己不知道能勝任這位置多久，就抱著下個月就做不了的心態，然後做到了今天。」

眼肉芽因為是媒體出身，對於網友的負面評論見怪不怪，要接下《眼球中央電視台》主持時，就做好被攻擊的準備，「我知道做這樣類型的東西，難免會有被攻擊的時候，所以我覺得還好，總是會有立場不同的人。」她說起初會受到網友的發言影響，但現在習慣了，會自動過濾不好的留言，不讓評論壞了好心情。

▲眼肉芽自嘲是失業主播。（圖／眼肉芽臉書）
▲眼肉芽自嘲是失業主播。（圖／眼肉芽臉書）

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