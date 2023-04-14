遊艇新藍海／本土製造商為何不攻台灣市場？業者給建言

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既然市場規模與需求無法符合品牌效益，事後一條龍式的相關服務也難以到位，「不可能今天我的遊艇壞了，卻要等團隊從美國飛回來，超過一周以上的時間才能修理。」闕慶承點出問題：「遊艇對我們來說一定要是一個完美的情人，所以寧願不賺這個錢，不銷售這個遊艇，等到市場成熟了，足夠大小的時候，品牌才進入。」
不過，闕慶承也注意到台灣的遊艇休憩產業近幾年不斷成長，「如果繼續這樣發展下去，微小的市場也會有規模。」以台灣最主要的遊艇休憩業者亞果遊艇集團來說，現在正是要大力發展的階段，但若是想要把市場做大，成就一個健康的遊艇產業鏈，不可能只依靠遊艇休憩業者。
以目前的台灣遊艇休憩產業發展來看，闕慶承提出建言，「如果政府真的想發展遊艇產業，那眼光必須要放遠一點。」他認為，不可以只蓋遊艇碼頭，一般漁船需要的下水斜坡也應該留下，水上活動不是只是富人的活動而已，也需要有其他的客層、其他的需求投入，需求量才會出現，產業也比較穩定，「起步階段，大家都需要讓步，政府要收少一點，也不可以只是為了漂亮、好看而蓋，那這樣也沒有意義。」
闕慶承分析，政府應該要重新去思考遊艇碼頭的架構，「亞果在高雄港付的租金很高，因為港務公司的觀念是『遊艇』，要加快產業的推產進度，不能一直從要價幾千萬的遊艇出發，因為在國外，很多盛行的是小艇、釣漁船，或是可以掛在貨車後面的小型產品。」他以東哥舉例，他們的目標客層是最頂端，台灣可能有中間客層，但現在失去的是基礎客群。
闕慶承說，遊艇的投資在政策上比較容易被大眾看見，發產基層客群的速度雖然慢，但產業金字塔才會穩定，「你說馬路一蓋好就賣勞斯萊斯、賓士嗎？當然是從摩托車開始，再來是Toyota，如果政府只關注在大車、貴車，這個行業不是不會發展，但是速度就會慢。」