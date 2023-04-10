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中企掀「寮國夯」踴躍進駐！當地商家嘆一帶一路加劇競爭

▲連接中國昆明至寮國首都永珍的中寮鐵路開通後，大量中國企業家紛紛移居當地從商，變相加劇了當地的商業競爭。（圖／取自《Pixabay》）
▲連接中國昆明至寮國首都永珍的中寮鐵路開通後，大量中國企業家紛紛移居當地從商，變相加劇了當地的商業競爭。（圖／取自《Pixabay》）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國「一帶一路倡議」目的在於強化全球經貿往來、拓展北京政局影響力，但許多參與國陷入債務危機，重要軍事戰略港口或據點被迫租借用以抵債，質疑中國「經濟殖民」的爭議不斷；其中，寮國作為內陸國家相當仰賴一帶一路開發的中寮鐵路帶來經濟效益，然而當地商家卻指出，中國企業家們憑藉雄厚資本進駐當地，加劇不公平的競爭環境。

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在中國一帶一路倡議計畫推動之下，連接中國昆明至寮國首都永珍的中寮鐵路開通超過一年，只是寮國並未獲得預期經濟效益，想要出口貨物還得受到中國嚴格管制，另外還發生火車服務不佳、黃牛票猖獗等爭議。當地民眾還指出，更嚴重的是當中國商人乘著鐵路貨運而來，他們能將中國的機械、汽車零件、電子消費產品大量傾銷至寮國，但當地的外銷產品卻因中國嚴格的新冠邊境控管手段而不得其門而入。

根據寮國官方估計，自從造價高達60億美元的中寮鐵路2021年12月開通，連結中國、寮國之間的高速鐵路通車後，有將近7500名中國人移居當地，這讓寮國這個內陸國家與全球第二大經濟體的中國有著更加緊密的關係，然而大規模移民也加劇當地激烈的商業競爭。

根據《自由亞洲電台》在當地採訪，不少寮國企業家或從商民眾紛紛抱怨中企帶著雄厚資本和更先進的技術知識深入許多行業裡，霸道的跟當地店家搶生意，導致寮國商家本身收入減少，根本無法與之競爭，想要為自己爭一口氣或受訪還得擔心遭到報復。

報導提到，過去全寮國只有31家中國公司，在寮國首都永珍此前也只有20個中國人主導的建設計畫在進行，然而隨著中寮鐵路的開通，愈來愈多先前寮國人主宰的行業漸漸被中國商人把持，例如在地的餐廳、酒店、雜貨店等等，寮國商人只能將生意往市區外的地方拓展。

對此，中國商人也向《自由亞洲電台》指出，他們在當地做生意「並沒有特別優勢」，強調支付的進口稅金與寮國人相當，並沒有特殊待遇；然而，寮國商人指出，由於人民幣在當地走強、寮國本身貨幣走弱，這使中國商人在寮國市場處於優勢地位，另外店面租金通常也是由能負擔得起高昂房租的中國企業家把持。

《日經亞洲》針對中寮鐵路的深度報導中也提到，中寮鐵路的樞紐—寮國磨丁市在通車後出現經濟殖民跡象，不僅人民幣交易比當地貨幣還要盛行，預計超過200家中國公司還將進駐該市，甚至超越首都永珍。

寮國計劃投資部長在去年政府會議上提到，中國在當地啟動933個建設計畫，總價值約164億美元，對於日益增加的移民們，官員指出當地政府有意監督中國在寮國的投資，「若我們發現有違規的情況，相關部門就會加以處理。」
 

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