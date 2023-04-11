體恤客戶艱困！中鋼第2季鋼品盤價未完全反映成本

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王錫欽說，在用鋼需求方面，中國兩會後，持續推動多項基建投資、振興房市、車市及家電等擴大內需政策，鋼材社會庫存與鋼廠庫存雙雙由升轉降，用鋼需求增溫，而歐美鋼廠供應吃緊、大幅調漲售價，激勵買氣回流，至於汽車晶片與零部件短缺獲得舒緩，全球各大車廠積極增產，產業研究機構LMC Automotive預估，今年全球汽車銷量較去年成長6%至8580萬輛，加上第2季適逢鋼市傳統旺季，用鋼需求強勁可期。
而在鋼鐵供給方面，中國持續深化供給側改革，中鋼協統計，去年中國粗鋼產量下降2.1%至10.13億噸，較2020年最高峰10.65億噸減少約5177萬噸，3月初兩會期間，中國主要鋼鐵大城唐山、邯鄲等地實施環保限產，西南地區則因缺水限電，加深鋼鐵供應疑慮，至於歐美去年囿於能源成本飆漲，導致鋼廠大範圍減產、停工，目前復產進度有限，加上土耳其災後重建需求，拉高全球鋼材供需吃緊態勢。
王錫欽指出，全球主要經濟體在製造業築底回升下，帶動鋼市新一輪剛性需求釋出，預期國際鋼價可穩健走升，他籲盼客戶掌握低碳轉型的國際趨勢，應超前部署於歐盟CBAM今年10月試行期前，加速啟動碳足跡盤查及節能減碳等工作，中鋼也將推出低碳鋼品，並攜手下游客戶共迎綠色低碳轉型新商機。
王錫欽並指出，該公司考量煉鋼原物料成本高漲、國際匯率波動風險及進口報價相繼走揚，為兼顧下游客戶接單報價競爭力，乃續採「順勢、合宜、穩健」的一貫訂價原則，針對4月份月盤產品，採循序漸進、合宜調漲方式接軌國際行情，提升下游出口議價及接單動能。
至於第2季(4至6月)之季盤產品，則依照下游產業結構差異及第1季降價幅度，並考量季盤產品因開盤時間點與國際行情累積漲幅之落差，分別予以適宜調整，但因自去年2月俄烏開戰以來，各項合金(鎳、鉬、釩等)價格飆漲，該公司為體恤客戶於景氣低迷期間的艱困，衣過去4季以來均自行吸收，仍尚未完全反映合金原料成本。