囝仔昌「乾外甥」遭槍殺後丟包亡！2嫌遭收押、共犯交保
台南徐姓男子8日凌晨，遭人槍殺後丟包在台南市立安南醫院急診室外，經急救仍宣告不治，警方調閱監視器展開追查，昨日2名林姓主嫌因涉嫌重大且有逃亡及勾串共犯或證人之虞聲請羈押禁見，今（10）日下午台南地方法院於今天裁准，另周姓犯嫌已於昨日以7萬元交保。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，徐姓男子和台南角頭「囡仔昌」劉子賢互稱舅舅跟姪子，經警方一查才發現兩人並無血緣關係，而他此次疑似和仇家在網路上結怨，雙方約出來談判過程中遭犯嫌林男一夥人毆打，準備跑回車上時，對方害怕被攻擊率先開槍，其中一槍打中胸口，事後雖丟包到醫院急診室外，仍因傷勢過重急救無效身亡。
警方當晚陸續將3名嫌犯拘提到案，檢察官認2名林男涉犯殺人及違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌重大，且有逃亡及勾串共犯或證人之虞，昨天向法院聲請羈押禁見；台南法院今日表示，1名林姓被告僅承認持有槍彈犯行，否認殺人犯行，但羈押聲請書所載犯罪事實，經同案被告及證人供述及證述明確，又有相關對話記錄等證物，足堪認定被告涉犯槍砲彈藥刀械管制條例未經許可持有手槍罪、未經許可持有具有殺傷力槍砲罪、未經許可持有子彈罪及刑法殺人罪等罪嫌疑重大。
台南法院指出，另1名林姓被告，雖否認犯行，但經同案被告及證人供述，又有相關對話記錄等證物，足堪認定涉犯槍砲彈藥刀械管制條例未經許可持有手槍罪、未經許可持有具有殺傷力槍砲罪、未經許可持有子彈罪及刑法殺人罪等罪嫌疑重大，裁准2名林姓主嫌羈押禁見。