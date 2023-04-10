陳亞蘭爆心律不整「吃藥控制2個月」 被預言年底再買房
「金鐘視帝」陳亞蘭才剛演完《嘉慶君遊臺灣》舞台劇，又馬不停蹄地推出台語電視劇，還一邊又忙主持節目，每日超時工作的陳亞蘭，前陣子才被診斷出心臟出問題，因心律不整要吃藥2個月來觀察控制，還被《命運好好玩》節目中的命理老師，說是閒不下來的「工作狂勞碌命格」，更預言她年底可能會再買房。
記者侯家瑜/綜合報導
陳亞蘭日前主持《命運好好玩》節目時，星座專家提到，將生命奉獻給工作的第一名星座是太陽、月亮上升的天蠍座，而陳亞蘭的星座正好就是天蠍座，她聽了老師的分析頻頻點頭說準，她相信事情只要認真做就會有好的回饋，所以做任何事都盡心盡力，更務求完美。
但也正因為陳亞蘭太過認真又忙碌，還有長期睡眠不足，前陣子才被診斷出心臟出問題，因心律不整要吃藥2個月來觀察控制，陳亞蘭指出以前爬高蹲低，或是拍攝武打戲可以休息一下就接著來，但久了之後，發現毛病一堆漸漸浮現，所以現在開始對保養非常重視，認為保健品一定要好好挑選，吃對才有效。
節目中，命理老師也透露如果陳亞蘭想要買房子，年底會是很好的機會，因為股市跟房地產有遞延的時間關係，再加上她的生肖屬蛇，而2023年適合投資房地產的生肖，剛好就是生肖屬虎、蛇、馬、羊、狗、豬的朋友，老師表示在這2年特別適合買賣房地產，跟土地相關的都不錯，可以多多物色適合的物件。