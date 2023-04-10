《模仿犯》姚淳耀「變態戲」被剪掉 送暖江宜蓉：表現好
Netflix懸疑影集《模仿犯》大反派姚淳耀今（10）日出席記者會暢談拍戲過程，姚淳耀詮釋全劇大魔王，透露：「有拍我去找允慧（柯佳嬿角色），讓觀眾有想像空間。」可惜這場戲被剪掉，而江宜蓉被點名是「出戲」戰犯，姚淳耀也緩頰：「不能說好不好，只能說（觀眾）喜不喜歡，每個演員表現方式就是用選的，我選擇這樣演、那樣演，其實大家風格不一樣，我覺得就是每個人喜好不同，我覺得她表現很好。」
記者羅凌筠/台北報導
姚淳耀因為外表比較憨厚老實，接到角色的時候有點擔心「會像殺人犯嗎」？所以私下做許多功課，不斷調整自己的表情，近年來他挑戰過狼師、邪教教主、殺人犯等反派，他形容自己真實個性跟角色很脫節，像他上實境節目，腦袋一片空白，還被老婆吐槽過，「我本身也擔心會不會自己有點自戀型人格？老婆說看你實境節目的呆樣，反應那麼慢！」
姚淳耀最冷血的一場戲，是爆頭林心如之後若無其事播報現場，他透露那時候超級擔心誤傷林心如，「拍之前非常忐忑，會想收力不敢打，心如姐她就說沒關係，叫我放心。」雖然戲裡看起來畫面血腥，不過動作都是借位。
被問到知道壓力過大的吳慷仁夢到他過嗎？姚淳耀大笑：「我不知道。」他說：「慷仁哥那陣子劇本翻到爛掉，筆記密密麻麻，只要遇到他，我們就會討論劇本的台詞，最後怎樣堆疊情緒爆出來會順，他不只想他自己，他還想講什麼話會激怒我，我跟他對戲只有3場，但每次對到戲都在討論。」