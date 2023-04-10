特企／百變舞后「姐姐」謝金燕　秀逆天長腿任手遊代言

照片中，謝金燕穿著一身帶有濃濃異國風情的黑色勁裝，帽簷下深邃雙眼，彷彿能穿透人心一般犀利，中空裝造型除了露出纖細小蠻腰，招牌逆天長腿更是吸睛，整組照片展現出強大氣場，散發如同古世紀的戰士般的魄力。
謝金燕在15歲時，參加電視台美腿小姐選拔，因而進入到演藝圈，不僅歌唱得好、舞蹈實力不斷積累著，就算經歷再大的困難，她都能以堅強意志力，以及自己極高的要求，去戰勝一切！她面對複雜的舞蹈動作，總是一修再修、練了又練。2013年以一首「姐姐」奠定她獨一無二的「台灣搖滾電音天后」地位，歌曲中琅琅上口的歌詞、加上謝金燕活潑的演繹，也帶動前所未有的台灣電音舞曲潮流。
雖然出道多年，但謝金燕無論是外貌或身材都維持最佳狀態，她也常透過社群平台發文和粉絲互動，謝金燕招牌的「110cm逆天長腿」，除了靠嚴格飲食攝取之外，也是因為每天練舞運動消耗熱量加上雕塑身型，才能保持多年來50公斤以下、24腰的完美好身材。
向來風格百變的謝金燕，這次酷勁十足的扮相，也讓人好奇到底是為了哪一樁？謎底終於揭曉，原來謝金燕受邀擔任手遊《神蹟：血舞者》的代言人，而謝金燕擅長舞蹈的特色，也讓人聯想到在遊戲中，掌控火元素能力的「血舞者」職業，透過舞蹈能對敵人造成傷害，以舞讚頌智慧之神、驅逐混沌魔物，也正符合謝金燕的舞技風格形象。
《神蹟：血舞者》是一款超越時代的韓系美學MMO，玩家將扮演被古神指引的使者，其中最特別職業角色就是台版限定角色「血舞者」，另外還有豐富多變職業選擇，除了能自由養成戰鬥，還能自由捏臉DIY個性外顯；編年體式的冒險大世界，和無限制成團式獵殺，加上韓國頂尖美術品質，360度環繞式定制，讓每個角色都栩栩如生！
《神蹟：血舞者》在4月6號展開事前預約，同時也宣佈台灣代言人為百變天后「姐姐」謝金燕，搶先預約能享有多種福利好康，包括能夠瓜分20億鑽石的樂透福利活動，還有機會贏得台銀金條豪禮，也邀請玩家們體驗一個多種族、多文明、天神與混沌力量交織的史詩魔幻世界！
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