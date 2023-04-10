慈濟自家人合併過首關！慈濟大學、慈濟科大拚8/1合併

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教育部日前表示，「慈濟學校財團法人」業於111年10月14日函報教育部合併計畫書；該法人規劃存續合併後的慈濟大學將成為具有原慈濟大學校本部、人社校區及原慈濟科技大學等3個校區的大學，各學制班別仍維持原規模並依據現行管道招生。
有關教職員工及學生權益，教育部說明，該法人應依「大專校院合併處理原則」規定，規劃保障學校教職員工及學生之權益，原學校對教職員工權益事項規範，在合校後相關規章未訂定前，基於信賴保護原則，將明定過渡期間適用原規定，給予適度權益保障。
此外，學生若對於科技大學與一般大學合併後，歸類於一般大學有不同意見，兩校應在學校網頁建置「合校作業專區」以公開透明揭露合校作業進度及相關資料，並提供「反映意見」功能，開放教職員工生及校友表達意見，並作為以合校工作委員會參考。
慈濟大學在官網設有合校專區，並於合校緣起中表明，目前慈濟大學學生約3400人，慈濟科大學生約3200人，為提升教職員生更具國際競爭力及更高的教育品質，規劃2校合併工作，以期整合教學資源，統合教學設施，深化研究成果，強化教育質量。合併後的「慈濟大學」將加強與慈濟四大志業（慈善、醫療、教育、人文）鏈結，匯聚全球慈濟的能量，提升教學、研究、社會服務、學習環境與國際競爭力，填補城鄉教育資源與機會的不平衡現象，成為一所具有實踐力與影響力的全球典範大學。