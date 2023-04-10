加拿大訪團來台聚焦國防　馬凱：學習如何對抗中國干預　

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馬凱說，此行前來是與台灣分享與學習，加拿大近來遭受嚴重外來勢力干預，尤其是來自於中國，希望跟台灣學習對抗中國干預，台灣這分面有許多年經驗 ，期待有這方面的討論，強調經濟固然重要，但更重要的是價值，自己訪台4到5次，也看到台灣與加拿大之間，價值越來越一致並更加契合。
馬凱指出，台灣目前處在充滿險境的時代，世界的緊張情勢升高，加拿大一定會與台灣團結站在一起，更讚許台灣擁有不僅是亞洲更是全世界最卓越的民主，在過去3、40年來的民主化歷程無人能及且非常傑出。
最後馬凱稱，非常期待與立院接下來的晚宴交流，也先向院長游錫堃提到，若表現反應不如預期，那是因為雙方有時差，還請多多見諒。
游錫堃則表示，加拿大不僅是一個既美麗又偉大的國家，更是民主國際的堅強支柱，台加雙方都是崇尚自由、民主與人權的國家，他也要藉此機會代表台灣國會，感謝加拿大一直以來支持台灣有意義參與WHA、ICAO等國際組織。
游錫堃說，此外加拿大總理杜魯道也曾於2020年公開支持台灣以觀察員身分出席WHA，2021年4月14日，再度於國會公開重申相同立場。另加拿大國會2021年也有104位跨黨派聯邦參眾議員，以參與連署或個別致函等方式，支持台灣參與WHA、加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）及簽署台加「投資促進暨保障協定」（FIPA），明確表達加國朝野跨黨派，支持台灣國際參與立場，他藉此機會，代表台灣國會向加拿大致上崇高敬意和謝意。
游錫堃說，總理杜魯道對中國的戰狼外交及霸權崛起有深刻體會，加拿大前外交人員康明凱與商人斯帕弗，曾遭中國關押1000多個日子，就是最顯著的例證，因此總理也公開呼籲全球志同道合的國家，應該團結起來，避免被中國分化。
游錫堃強調，經濟固然很重要，但是如果失去「自由、平等、博愛」，人類將墮入弱肉強食的深淵、回到不文明的世界，也無法對子孫及後世歷史交代。中國是一個威權體制的國家，經濟崛起後，對內壓迫、對外擴張；在其國內，種族滅絕、宗教迫害、傷害人權層出不窮；對外在香港違反「一國兩制」的對英諾言、在南海違反無意軍事化的對美承諾、在全球推動「一帶一路」、遂行戰狼外交、甚至聲稱中國對台灣海峽享有主權，其行為不只造成印太地區的緊張，也對全球和平造成巨大威脅。
游錫堃指出，去年11月，加拿大發布「印太戰略」文件，明確指出「中國是個日益具破壞性的全球強權」，並認為中國越來越無視國際規範，企圖成為印太區域霸權，並塑造對其更有利卻與加國理念背道而馳的國際秩序與價值觀。近年來中國對加拿大以人質外交、經濟脅迫、竊取科研成果、干預選舉、恫嚇控制華裔公民等方式，謀取政治利益、擴張影響力，類似現象也同樣發生在台灣，主席馬凱此行訪台前曾經提到，希望與台灣的國會議員交流如何因應外國勢力干預，希望雙方交流，對彼此會帶來豐碩的助益。
最後，游錫堃再次感謝加拿大國會對台灣的支持，台灣與加拿大是理念相近，雙方共享自由民主價值，共同捍衛以人權、法治為基礎的國際秩序，近年來並透過「全球合作暨訓練架構」(GCTF)就各項全球議題協力合作，未來台灣一定會繼續為促進印太區域的和平、穩定及繁榮而努力，呼籲全球民主國際同心協力、奮鬥不懈，共謀全球的和平繁榮。