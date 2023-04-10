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加拿大訪團來台聚焦國防　馬凱：學習如何對抗中國干預　

▲加拿大訪團來台聚焦安全與國防，今日前往立法院拜會院長游錫堃。（圖／記者陳威叡攝，2023.04.10）
▲加拿大訪團來台聚焦安全與國防，今日前往立法院拜會院長游錫堃。（圖／記者陳威叡攝，2023.04.10）

記者陳威叡／台北報導

加拿大國會眾議院外交及國防事務訪問團聯邦眾議員暨國防委員會主席馬凱（John McKay），今（10）日率團拜會立法院長游錫堃，有別於以往以經貿文化交流為主，本次首度以國防、外交和安全為主軸，他致詞表示，近來加拿大遭受嚴重外來勢力干預，尤其是中國，本次交流希望跟台灣學習對抗中國的干預，強調經濟固然重要，但更重要的是價值，如今台灣與加拿大價值越來越一致並更加契合，在台灣身處充滿險境的時代，世界緊張情勢越來越升高，加拿大一定會與台灣團結站在一起。

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馬凱致詞時表示，本次訪團人數龐大，代表加拿大主要政黨，而此行討論重點是安全與國防，訪團成員在各個委員會都扮演重要的角色與位置，包括司法、外交、國防、安全與人權、加拿大與中國關係特別委員會。

▲馬凱致詞表示近來加拿大遭受嚴重外來勢力干預，尤其是中國，本次交流希望跟台灣學習對抗中國干預。（圖／記者陳威叡攝，2023.04.10）
▲馬凱致詞表示近來加拿大遭受嚴重外來勢力干預，尤其是中國，本次交流希望跟台灣學習對抗中國干預。（圖／記者陳威叡攝，2023.04.10）
馬凱說，此行前來是與台灣分享與學習，加拿大近來遭受嚴重外來勢力干預，尤其是來自於中國，希望跟台灣學習對抗中國干預，台灣這分面有許多年經驗 ，期待有這方面的討論，強調經濟固然重要，但更重要的是價值，自己訪台4到5次，也看到台灣與加拿大之間，價值越來越一致並更加契合。

馬凱指出，台灣目前處在充滿險境的時代，世界的緊張情勢升高，加拿大一定會與台灣團結站在一起，更讚許台灣擁有不僅是亞洲更是全世界最卓越的民主，在過去3、40年來的民主化歷程無人能及且非常傑出。

▲加拿大訪團來台聚焦安全與國防，今日前往立法院拜會院長游錫堃。（圖／記者陳威叡攝，2023.04.10）
▲馬凱（左四）率團前往立法院拜會院長游錫堃，強調台灣身處充滿險境的時代，世界緊張情勢越來越升高，加拿大一定會與台灣團結站在一起。（圖／記者陳威叡攝，2023.04.10）
最後馬凱稱，非常期待與立院接下來的晚宴交流，也先向院長游錫堃提到，若表現反應不如預期，那是因為雙方有時差，還請多多見諒。

游錫堃則表示，加拿大不僅是一個既美麗又偉大的國家，更是民主國際的堅強支柱，台加雙方都是崇尚自由、民主與人權的國家，他也要藉此機會代表台灣國會，感謝加拿大一直以來支持台灣有意義參與WHA、ICAO等國際組織。

游錫堃說，此外加拿大總理杜魯道也曾於2020年公開支持台灣以觀察員身分出席WHA，2021年4月14日，再度於國會公開重申相同立場。另加拿大國會2021年也有104位跨黨派聯邦參眾議員，以參與連署或個別致函等方式，支持台灣參與WHA、加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）及簽署台加「投資促進暨保障協定」（FIPA），明確表達加國朝野跨黨派，支持台灣國際參與立場，他藉此機會，代表台灣國會向加拿大致上崇高敬意和謝意。

游錫堃說，總理杜魯道對中國的戰狼外交及霸權崛起有深刻體會，加拿大前外交人員康明凱與商人斯帕弗，曾遭中國關押1000多個日子，就是最顯著的例證，因此總理也公開呼籲全球志同道合的國家，應該團結起來，避免被中國分化。

游錫堃強調，經濟固然很重要，但是如果失去「自由、平等、博愛」，人類將墮入弱肉強食的深淵、回到不文明的世界，也無法對子孫及後世歷史交代。中國是一個威權體制的國家，經濟崛起後，對內壓迫、對外擴張；在其國內，種族滅絕、宗教迫害、傷害人權層出不窮；對外在香港違反「一國兩制」的對英諾言、在南海違反無意軍事化的對美承諾、在全球推動「一帶一路」、遂行戰狼外交、甚至聲稱中國對台灣海峽享有主權，其行為不只造成印太地區的緊張，也對全球和平造成巨大威脅。

游錫堃指出，去年11月，加拿大發布「印太戰略」文件，明確指出「中國是個日益具破壞性的全球強權」，並認為中國越來越無視國際規範，企圖成為印太區域霸權，並塑造對其更有利卻與加國理念背道而馳的國際秩序與價值觀。近年來中國對加拿大以人質外交、經濟脅迫、竊取科研成果、干預選舉、恫嚇控制華裔公民等方式，謀取政治利益、擴張影響力，類似現象也同樣發生在台灣，主席馬凱此行訪台前曾經提到，希望與台灣的國會議員交流如何因應外國勢力干預，希望雙方交流，對彼此會帶來豐碩的助益。

最後，游錫堃再次感謝加拿大國會對台灣的支持，台灣與加拿大是理念相近，雙方共享自由民主價值，共同捍衛以人權、法治為基礎的國際秩序，近年來並透過「全球合作暨訓練架構」(GCTF)就各項全球議題協力合作，未來台灣一定會繼續為促進印太區域的和平、穩定及繁榮而努力，呼籲全球民主國際同心協力、奮鬥不懈，共謀全球的和平繁榮。

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