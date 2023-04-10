Selina懷孕！Ella一聽「恩愛過程」秒斷定：一定是男的
Selina（任家萱）昨（9）日與男友小徐開心舉辦「寶寶性別派對」，好姐妹田馥甄、Ella共襄盛舉，Selina今日對外宣佈寶寶是男孩：「謝謝腰果（寶寶小名）你選擇了我們。」Ella出席活動時表示，自己一開始是猜女孩，但經過「2大關鍵」驗證之後，就篤定是男寶寶。
記者黃雅琪/台北報導
Ella今日出席品牌代言活動，提到好姐妹Selina懷男寶寶一事，Ella笑說：「希望他（寶寶）出生的那一刻，我也可以搶在搖滾區看他第一眼！」至於會不會真的進產房陪伴，Ella認為還是要遵照Selina意願。Ella透露Selina為了要籌備「寶寶性別派對」，前一晚還因此睡不好。Ella也以過來人經驗安慰Selina放寬心：「所有的心情、情緒寶寶都會感受到，做一個快樂的媽媽，就會有一個快樂的寶寶！」
另外，Ella也大方分享懷上兒子勁寶的偏方：「我到（高潮）了2次。」她本來猜測Selina是懷女寶寶，認為她的愛犬Pinky會來投胎，但有一次姐妹聊天，Selina透露自己與男友小徐恩愛過程「到（高潮）過1次！」再加上Ella發現Selina鼻子有變大的傾向，讓她更肯定是懷男寶寶。