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面板產業谷底已過　群創、友達3月營收回溫

▲友達3月合併營收19.5%，月增19.5%、年減31.6%，合計友達第1季營收511.9億元，季減2.8%、年減37.2%。圖為友達董事長彭双浪，他指出面板業下半年一定比上半年好。（圖／記者許家禎攝，NOWnews資料照片）
▲友達3月合併營收19.5%，月增19.5%、年減31.6%，合計友達第1季營收511.9億元，季減2.8%、年減37.2%。圖為友達董事長彭双浪，他指出面板業下半年一定比上半年好。（圖／記者許家禎攝，NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

電視面板價格調漲，友達與群創3月合併營收皆回溫，群創3月合併營收175億元，月增13%、年減26.8%，合計第1季營收456億元，季減4.8%、年減34.8%。友達3月合併營收19.5%，月增19.5%、年減31.6%，合計友達第1季營收511.9億元，季減2.8%、年減37.2%。

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群創3月合併營收175億元，月增13%、年減26.8%，合計第1季營收456億元，季減4.8%、年減34.8%。出貨量上，3月大尺寸合併出貨量1012萬片，月增1.8%；中小尺寸合併出貨量1980萬片，月減3%。第1季大尺寸出貨量2781萬片，季增0.4%，中小尺寸出貨量6072萬片，季增0.1%。

友達3月合併營收19.5%，較2月增加19.5%，與去年同期相比衰退31.6%。合計友達第1季合併營收511.9億元，季減2.8%、年減37.2%。友達3月面板出貨面積達165.1萬平方米，月增17.6%。第1季面板總出貨面積達430.0萬平方米，季減0.5%、年減29%。

友達董事長彭双浪日前表示，面板景氣谷底已過，「剛性需求」回來了，還透露「見客戶的頻率高很多」，同時指出下半年會比上半年好，為市場吞下定心丸。他指出，過去2年沒有新的產能開出，在市場回歸正常後供需會更平衡。

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