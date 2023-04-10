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林心如結婚霍建華7年　自認交往時期「口無遮攔」

▲林心如（右）上王偉忠節目，聊與霍建華（左）夫妻生活。（圖／中廣提供）
▲林心如（右）上王偉忠節目，聊與霍建華（左）夫妻生活。（圖／中廣提供）

記者侯家瑜/綜合報導

王偉忠在中廣《欸！我說到哪裡了？》專訪難得上廣播的林心如，林心如聊她首次跨足實境節目製作《光露營就很忙了》，也提及結婚7年的老公霍建華，「一開始因為都是藝人，包括工作分配與相處，都要磨合。」她覺得自己是個嘴比腦快的人，以前2人還是朋友時，可以口無遮攔，但成了夫妻，就要想一想再說，不然傷害到對方會不好收場，她也肯定霍建華真的很顧家，王偉忠以過來人身分說：「夫妻相處就是這樣，千萬不要浪費時間冷戰。」

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▲林心如和霍建華結婚6年多，育有1女。（圖／翻攝自林心如IG）
▲林心如、霍建華（左）結婚7年。（圖／林心如IG）
林心如聊到因為疫情萌生由戲劇，衍生製作實境節目的可能，《光露營就很忙了》題目緊扣著《華燈初上》，當中她當媽媽桑的「光」酒店，來賓也都是「光」小姐們，楊謹華、劉品言、郭雪芙、謝欣穎、謝瓊煖、江宜蓉，真實紀錄大家露營聊天吃飯的樣子，一開始露營是五星級場地，有豪華露營車、還有卡式爐可以做菜，但越往後配備越簡單，除了自己搭帳篷，最後一集還野營，用打火石取火，王偉忠笑說：「那還化妝嗎？」林心如笑說是走真實路線，30分鐘就完妝。

▲林心如未曾在愚人節騙過人。（圖／TVBS提供）
▲林心如擔任《光露營就很忙了》製作人。（圖／TVBS提供）
王偉忠好奇一群人合作總會有意見不合的地方，有沒有大家大打出手、互相潑水的鏡頭，林心如笑說：「誰會在節目上面表現出來這些給人家看！」王偉忠覺得實境秀當然要看這些內容，不然太平淡，林心如難得毒舌回覆：「你們這是老一派的綜藝哏！」王偉忠佯裝發怒說：「把燈關掉！」

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