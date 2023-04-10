蔡阿嘎與家人藏過不去的坎　自責沒發現阿嬤「痛處」

百萬YouTuber蔡阿嘎經營頻道14年，被譽為「台灣YouTuber界長青樹」，孝順又疼老婆、小孩的他，也常常被粉絲稱讚是好爸、好孫典範，但卻被爆跟家人有個過不去的「坎」，原來是與假牙照護有關。而這次蔡阿嘎終於被他抓住機會，改掉阿嬤的壞習慣，他也不藏私，分享2個假牙照護的關鍵，笑稱有助於增進祖孫情。
記者侯家瑜/綜合報導
蔡阿嘎的潔癖成痴眾所皆知，而總是井然有序的阿嘎，卻無法改變心愛的阿嬤，他分享：「阿嬤從開始使用假牙以來，總是只把假牙晚上泡清水，隔天隨意黏貼就戴上，讓潔癖大師阿嘎總是心癢癢，全身不對勁，深怕阿嬤的健康出問題，但阿嬤每次都說「沒代誌」，阿嘎也說不過阿嬤，只好無奈放棄，但心中一直記著。
蔡阿嘎表示，阿嬤假牙問題多，不僅清潔出問題，更影響阿嬤吃不好，過去身為美食家的阿嘎總是藉著工作之便，跑遍全台帶各式佳餚給阿嬤，但某天總是來者不拒的阿嬤居然開始推託，但是問原因卻什麼也不肯說。最後是細心的二伯發現阿嬤遇到比較硬的食物像花生糖、貢丸都會面露難色，追問下才知道原來是阿嬤假牙會鬆動，長期配戴又會卡卡不舒服。
蔡阿嘎回憶，當下真的很驚訝阿嬤居然忍了這麼久都沒有說出口，也心疼阿嬤，自責自己沒有早點發現，因此今年母親節他下定決心讓阿嬤的假牙變得舒服又牢固，只要把握選用長達12小時長時間牢固、擁有特殊氣墊緩衝技術的假牙，就能讓阿嬤舒舒服服、吃硬的不再是問題。