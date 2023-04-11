一撕全毀！保溫瓶貼紙「關鍵功效」曝　日廠商：千萬別碰

美國976萬YTR推薦！台北最棒牛肉麵曝光　邰智源也是鐵粉

▲976萬訂閱YouTuber Mark Wiens心中最棒的牛肉麵，是位在台北車站開封街巷弄裡的「劉山東牛肉麵」。（圖／截自Mark Wiens YouTube頻道）
▲976萬訂閱YouTuber Mark Wiens心中最棒的牛肉麵，是位在台北車站開封街巷弄裡的「劉山東牛肉麵」。（圖／截自Mark Wiens YouTube頻道）

記者徐銘穗/綜合報導

你心中認定的冠軍牛肉麵是哪家？全美YouTube旅遊頻道排行第三名的YouTuber馬克．韋恩斯（Mark Wiens）擁有超過976萬人訂閱，他日前來到台灣台北進行美食之旅，而他心中最棒的牛肉麵是位在台北車站開封街巷弄裡的「劉山東牛肉麵」，盛讚料理的二代劉老闆是「牛肉麵英雄」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Mark Wiens是一位全職旅遊美食評論家，他從曼谷發跡，持續旅遊各地來發掘各色當地美食。 曾擔任HBO美食節目《戀戀美味》主持人，探索新加坡美食背後不為人知的故事，第一季共6集，去年11月上線。

▲Mark Wiens品嘗劉山東牛肉麵清燉與紅燒兩種口味，每碗售價為160元。（圖／截自Mark Wiens YouTube頻道）
▲Mark Wiens品嘗劉山東牛肉麵清燉與紅燒兩種口味，每碗售價為160元。（圖／截自Mark Wiens YouTube頻道）
4月1日，Mark Wiens在YouTube頻道發布台灣台北美食之旅第一集，推薦最棒牛肉麵、劉山東牛肉麵，與今大滷肉飯、雄記蔥抓餅、戴記獨臭之家臭豆腐專賣店及龍門客棧餃子館（林森店）等美食。

影片中，掌杓的劉山東牛肉麵二代老闆劉少麟向Mark Wiens透露湯頭的秘密，是用牛大骨、碎肉、牛筋及香料下去熬煮24小時而成。Mark Wiens品嘗清燉牛肉麵湯頭時驚嘆不已，直說「骨髓的精華被熬煮到完全滲入湯中，一口就嘗到牛大骨釋放出的美味！」

Mark Wiens也在影片中示範劉山東牛肉麵特有的吃法，口訣為「一顆蔭豉咬三口，一片牛肉咬三口，再喝一口牛肉湯」，蔭豉像是有著神奇的魔力一樣，搭配著牛肉麵竟然會讓美味度提升好幾個檔次。

這家開封街巷裡的劉山東牛肉麵從1951年開始營業，老店主劉佩芹原來在新光三越站前店、228公園一帶擺攤，後來才搬到現址開店，目前已交由第二代老闆劉少麟掌廚。曾連續在2018、2019獲米其林必比登推介。

美食老饕邰智源曾在他著作的《邰客好吃》一書中推薦，「劉山東陪我走過重考大學的美好歲月，即使大熱天來沒位子，我也不管別人的目光，就自個兒端一大碗清燉牛肉麵，蹲在對面的街口吃也心甘情願。」邰智源推薦必嘗清燉牛肉麵、紅燒牛肉麵、炸醬麵、炸排骨和滷豆干、泡菜、花生和花干。


啥日本美食「實際吃會夢碎」？台人狂指2物：感覺被整到

飛日本吃麵！他見「免費加玉」以為是蛋　點3份下場超糗

客貼心「衛生紙丟碗裡」！日本拉麵店氣炸　老闆發文開戰

光露營就很忙了！酒商推「買啤酒送保冰袋」　減碳1.2噸

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀