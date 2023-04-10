特企／流感、諾羅、腸病毒夾攻！落實清潔防「病從口入」

很多爸媽一定深有所感，明明孩子玩水很樂意，但說到要洗手總得三催四請，就算去洗也僅是沾濕手就交差，洗手時間明顯不足未能「真正清潔」。另外，洗手的步驟也得留意，若是程序不正確，也可能適得其反。疾管署就曾針對手部清潔提出口訣「內外夾弓大立腕」，使用合格洗手液，按照掌心、手背、指縫、指節、大拇指、指尖、手腕的順序，確實搓揉才算有達到去除細菌及髒汙的功效。
為了讓孩子自主養成良好的洗手習慣，即便父母不在身邊也能注意手部衛生，知名家用清潔品牌橘子工坊推出「變色泡泡洗手慕斯」，利用獨特動能變色科技，壓出搓揉15至20秒，綿密的橘色泡泡會逐漸變成細緻白色泡沫，而小分子泡沫則可在變色的這段期間包覆住細菌髒汙，完整洗淨手部；同時對父母來說，也能藉此教育小朋友「橘泡泡變白，乾淨看得見」，讓洗手過程充滿樂趣，進而鼓勵孩子愛上洗手！
「變色泡泡洗手慕斯」除了讓孩子享受洗手樂趣，瓶器本身採用回收再生塑膠，兼具環保教育意義。橘子工坊聯合母公司永豐餘消費品實業旗下所有企業與工廠，推行橘子工坊空瓶回收活動，並攜手再生塑膠龍頭廠宏恩集團，透過粉碎與清洗等程序，將空瓶再製而成回收塑膠粒子，後經嚴格品管檢驗，推出橘子工坊第一支回收再生瓶器洗手產品。
橘子工坊向來堅持「真正天然、創新潔淨」，生產對環境與人體友善的清潔用品，不僅瓶器響應永續行動，更延續一貫的嚴選食品級橘油配方，運用大自然賦予的清潔力，並榮獲美國農業部USDA「生質產品標章」，降低環境負擔，在溫和清潔手部的同時，更能達到友善環境的美意。
由於孩童的肌膚稚嫩，較成人來得脆弱及敏感，不少父母會挑選孩童專用的洗手產品，來防止小朋友使用後肌膚過度乾澀，或是沖不乾淨、化學物質殘留在手部而不小心吃下肚！一名時尚媽咪小桃分享，最擔心孩子下課返家不洗手就拿東西吃，自從試用了橘子工坊的變色洗手慕斯後，能有效引導小朋友養成洗手習慣、並享受洗手過程的樂趣。即日起全聯實體門市、momo購物網、蝦皮商城上架販售中，趕快補齊換季家中必備洗手好物「橘子工坊變色泡泡洗手慕斯」！
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