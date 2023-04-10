特企／私密處困擾反覆上門? 調查：女性超過45%反覆發生

深受兩百萬年輕美眉喜愛、被眾多女性網友喻為生理期必備經典神品的「Kotex靠得住草本抑菌衛生棉」，是市場上首支提出天然健康抑菌概念的衛生棉，自上市以來因獨特的天然草本清香和高達99%的抑菌效果，持續穩坐女性抑菌生理用品市場霸主地位！品牌團隊表示，「KOTEX草本抑菌衛生棉」獨家採用創新天然草本與海洋抑菌精華，能有效99%抑菌，阻止壞菌在棉片上滋生；另產品獨創的中央瞬吸蜂巢設計，能加速經血導流與吸收，即使大流量，也能感受到乾爽不回滲的清新舒適感！更加分的是「KOTEX草本抑菌衛生棉」採用超柔軟透氣「微米慕斯表層」，如慕斯般細緻的超輕柔膚觸，猶如把私密肌當作臉部肌膚般呵護，即使最嬌弱的敏感肌也適用！此外全系列採用天然草本植萃精華，棉片散發自然淡雅草本清香，能消除生理期異味，讓女孩生理期心情更加輕鬆自在！
「Kotex靠得住草本抑菌衛生棉」自上市以來持續於全國各大通路熱銷，平均每秒就賣出四包，堪稱最受台灣女性歡迎的生理期99%有效抑菌神品！為滿足女孩生理期間不同流量需求，Kotex草本抑菌全系列共推出19cm量少型、23cm及26cm日用、28cm量多、35cm與41cm夜用型等超完整長度選擇，全面滿足女孩第一天到最後一天的生理期需求，有效擺脫壞菌、安心呵護私密健康。
為了讓更多女孩擺脫私密處反覆困擾，親身體驗99%抑菌效果，即日起全聯、愛買及家樂福等賣場陸續推出購買Kotex全系列滿額折價、滿額送茶樹帆布杯袋、以及Dyson吹風機刮刮卡幸運抽獎等多重好禮。不論是Kotex草本抑菌系列既有鐵粉、或是新入坑的女生，都可把握機會將這款生理期經典抗菌神品囤好囤滿，生理期的那幾天就放心由Kotex草本抑菌來溫柔守護私密肌的健康，徹底擺脫反覆發生的私密處困擾。
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