實用技／iPhone必學的兩招LINE設定！神級同步解鎖超省時
LINE在台灣有超過2100萬的使用帳號，同時根據之前尼爾森做的LINE使用行為研究調查，有高達9成的使用者表示，LINE是一天開啟次數最多的App，因此，如果可以縮短進入App的流程，使用起來會更加流暢。如果是使用iPhone 的用戶，把作業系統升級到iOS 16，同時LINE更新到LINE 13.5.0，就能將LINE或是LINE Pay加入到鎖定畫面，解鎖手機的同時LINE也會神同步的開啟，相當省時方便！
記者周淑萍/綜合報導
iPhone 升級到iOS 16很大的特色是鎖定畫面可以加入小工具，如果LINE也更新到LINE 13.5.0版本後，即可把LINE和LINE的服務加入桌面上的小工具。設定好之後，手機在鎖定的桌面狀態下，點選設定好的LINE小工具，當手機解鎖後就會同步開啟LINE，減少了兩個步驟，不需要滑開螢幕再點App。
使用方式為：長按桌面 →選擇「自訂」→進入「鎖定畫面」→點選「加入小工具」→選擇LINE→左滑可以選擇LINE、LINE服務→在LINE服務上選擇「LINE Pay」即可完成
當設定完成之後，不僅LINE，LINE Pay也是秒開，點選LINE Pay直接進入LINE Pay掃描條碼頁面，對於習慣使用行動支付的人來說，此功能便利性大增，免去在結帳櫃檯上手忙腳亂的窘境。