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空軍臂章超夯！台灣黑熊痛扁黃色小熊　設計者：力挺國軍

▲中共持續對台軍演，一名經國號IDF戰機飛官9日執行起飛前檢查，其臂章大秀台灣黑熊手持中華民國國旗，並痛毆小熊維尼，相當有趣。（軍聞社提供）中央社記者游凱翔傳真 112年4月9日
▲中共持續對台軍演，一名經國號IDF戰機飛官9日執行起飛前檢查，其臂章大秀台灣黑熊手持中華民國國旗，並痛毆小熊維尼，相當有趣。（軍聞社提供）中央社記者游凱翔傳真 112年4月9日

中央社

（中央社記者吳睿騏桃園10日電）國防部9日披露軍機起飛前檢查照片，其中飛官臂章上台灣黑熊持中華民國國旗痛擊黃色小熊圖樣引發關注，設計圖案的徐福佑今天說，臂章是種精神戰力，盼藉此展現力挺國軍的態度。

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國防部9日傍晚披露照片，一名IDF經國號戰機飛官與機工長共同執行飛行前360度檢查，但仔細放大飛官所配戴的臂章樣式，顯示為一隻台灣黑熊左掌持中華民國國旗，右掌正在痛扁黃色小熊，在黃色小熊所拿蜂蜜罐上有象徵中國國旗的五顆星星，下方更以英文寫上Scramble（緊急升空），引發民眾關注。

這個臂章的設計廠商是位於桃園火車站附近「鐵鳥迷航空文創館」，開業已有5年時間，空軍義務役退伍的老闆徐福佑也是軍事迷，他今天接受中央社記者採訪時指出，這款臂章的誕生源於去年共軍頻頻派出飛機擾台時期，為了支持國軍、挺國軍特別設計的。

徐福佑說，當初設計的想法，以台灣黑熊為代表，牠手拿中華民國國旗反擊「對岸的代表」，由於中共軍機不斷擾台，國軍不停地緊急因應，因此下方以英文寫上Scramble（緊急升空），並有WE ARE OPEN 24/7（24小時待命）文字，更以粉紅為底色揶揄「小粉紅」；另一款臂章是寫著FIGHT FOR FREEDOM（為自由而戰），但底色更換成藍色。

他指出，臂章與軍機彩繪一般，是一種「精神戰力」，台灣是個民主社會，國內雖對軍隊有著不同的聲音，但他希望藉此展現「支持國軍、挺國軍」的態度，因為「他們也是我們的家人」，去年8月，時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台時他也曾設計相關臂章。

徐福佑表示，這是他自發性文創設計，與國軍沒有關係，他公開販售已有一段時間，直到昨天看到國防部披露的照片，才知道有飛官使用他設計的臂章，他除了高興，也覺得國軍臂章能有多樣性變化也是好事，甚至還可以提振士氣。

他指出，臂章文化在國外已行之有年，會因部隊演習訓練而製作各式不同臂章等，相當具有創意，政治及軍事相關議題是他關注的對象也是創作題材，以後會持續創作，這也是他對國軍態度的展現。（編輯：戴光育）1120410

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