空軍臂章超夯！台灣黑熊痛扁黃色小熊　設計者：力挺國軍

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這個臂章的設計廠商是位於桃園火車站附近「鐵鳥迷航空文創館」，開業已有5年時間，空軍義務役退伍的老闆徐福佑也是軍事迷，他今天接受中央社記者採訪時指出，這款臂章的誕生源於去年共軍頻頻派出飛機擾台時期，為了支持國軍、挺國軍特別設計的。
徐福佑說，當初設計的想法，以台灣黑熊為代表，牠手拿中華民國國旗反擊「對岸的代表」，由於中共軍機不斷擾台，國軍不停地緊急因應，因此下方以英文寫上Scramble（緊急升空），並有WE ARE OPEN 24/7（24小時待命）文字，更以粉紅為底色揶揄「小粉紅」；另一款臂章是寫著FIGHT FOR FREEDOM（為自由而戰），但底色更換成藍色。
他指出，臂章與軍機彩繪一般，是一種「精神戰力」，台灣是個民主社會，國內雖對軍隊有著不同的聲音，但他希望藉此展現「支持國軍、挺國軍」的態度，因為「他們也是我們的家人」，去年8月，時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台時他也曾設計相關臂章。
徐福佑表示，這是他自發性文創設計，與國軍沒有關係，他公開販售已有一段時間，直到昨天看到國防部披露的照片，才知道有飛官使用他設計的臂章，他除了高興，也覺得國軍臂章能有多樣性變化也是好事，甚至還可以提振士氣。
他指出，臂章文化在國外已行之有年，會因部隊演習訓練而製作各式不同臂章等，相當具有創意，政治及軍事相關議題是他關注的對象也是創作題材，以後會持續創作，這也是他對國軍態度的展現。（編輯：戴光育）1120410
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