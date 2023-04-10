普發現金發放流暢　陳建仁：1300萬人順利領取

普發現金今（10）日開放ATＭ領現首日，行政院長陳建仁於晚間臉書發文，提及財政部回報的領取情況，加上今日ATM領現順利進行，也讓各部會同仁都鬆一口氣，說明此次普發現金截至目前為止，已超過1300萬人順利領取，成功發放超過55%，邁過半數門檻，也呼籲國人遇到協助的夥伴，也別忘點頭或微笑鼓勵，讓善的循環繼續延續下去。
記者陳威叡／台北報導
陳建仁說，這段時間推動普發現金的同仁們，壓力都非常巨大，從財政部規劃發放方式、數位部的系統架構、金管會與銀行業者溝通、財金公司系統串接與撥款，這中間每個步驟都投入大量的精力，也特別感謝前院長蘇貞昌團隊在前期的完善規劃。
陳建仁表示，今天也看到許多超商業者協助民眾完成ATM領現，非常溫暖友善，給民眾最方便、快速、好用的領取環境。而政府不僅要完成發放機制，後端1968諮詢專線也沒有停歇，持續的幫助民眾領取並解決疑難雜症。
陳建仁說，本月17日還要開放郵局領現作業，他也要先感謝郵局夥伴幫了大忙，願意承擔最艱鉅的臨櫃領現作業，相信在大家的幫助下，這次普發現金作業會順利完成，讓民眾共享經濟成長的成績。
最後陳建仁不忘提醒國人，若有遇到協助的夥伴，記得點個頭或微笑鼓勵，讓善的循環繼續延續下去。