資訊外洩疑慮仍在！為減輕人員負擔 日本政府擬用AI技術
先前義大利開第一槍，對人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT下達禁令，德國也表明有意跟進，不過日本政府表示，為了減輕政府工作人員工作量的可能性，若能解決隱私和網絡安全問題，將考慮採用ChatGPT聊天機器人等人工智慧技術。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《NHK》報導，目前正在世界各國巡迴演講與拜會的OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）抵達日本，並在10日早上與日本首相岸田文雄會面，並在下午參加自民黨「數位社會推進本部」的會議。阿特曼表示，「相信AI的發展可以帶來一場技術革命，我認為日本會成為其中重要的角色。」
阿特曼會後表示，有意在日本開設新的辦事處，「希望與日本優秀的人才合作，建構一個適用於日本人們、文化、語言的模型。」阿特曼計畫在數個月後再次訪問日本。
但先前義大利下達ChatGPT的臨時禁令，日本官房長官松野博一10日被問及此事時，強調「不只是『ChatGPT』，近期在AI相關的技術進展，在帶來各種優點的同時，也產生了許多新的課題。」
松野博一表示，政府後續會串連相關部會，掌握AI動向的同時，也會研議如何應對處理機密資訊時，避免發生資訊外洩的疑慮。「只要消除上述疑慮，將會評估引入人工智慧進行運用，以減輕國家公務員負擔。