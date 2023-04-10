名家論壇》單厚之／馬英九的「九二共識」只活了一天

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相同的，雖然部分藍營會貶抑蔡英文出訪的規格，認為並沒有什麼突破，不僅與美國眾議院議長麥卡錫的會面完全在「一中框架」之下，甚至連與美國國會議員的會面，都要等到4天之後才予以證實。但從另一個角度來看，其實也正是美、台雙方自我節制，避免挑釁中共、擦槍走火的結果。
麥卡錫是在野黨的領袖，蔡英文與麥卡錫在加州的會面，當然沒有去年裴洛西專程訪台那樣的敏感，拜登政府也可以理直氣壯的聲稱並不代表官方的立場。但即便如此，台灣的總統可以在過境時會見眾議院議長，仍然是首例，如果對岸沒有任何反應，就會變成默認這樣的現實，進一步導致變成了常態。
於是乎，就有了「降階版」的環台軍演。對岸此次的「聯合利劍」演習，說是環台軍演，卻只公布了福州、平潭兩海域的實彈演習禁航區，與去年近似完全封鎖、導彈狂射飛越領空的肅殺氣氛有天淵之別。
從兩岸民眾的反應也可以看出，台灣民眾對這次的軍演相對平靜，多數人並不覺得威脅真的有多大的提升，演習還沒有結束，媒體版面就已經大幅縮小；而對岸也沒有之前那種憤慨、國家尊嚴受辱，非要喊打喊殺的氛圍。大致上就是行禮如儀，讓中共表達一下態度，以免總統過境會見議長常態化。
從美中關係來看，目前的一切都是各方自我節制，讓整個情勢處於一個可控的狀態。從國家利益來看，雙英的出訪最終是一個相對平衡的結果，實質上是讓兩岸情勢略微和緩。對岸為了馬英九到訪，不僅諸多容忍，也營造和緩的氛圍；對於蔡英文的出訪，雖然有軍演，但也沒有朝激化民眾情緒的方向發展。
國民黨可能是這場遊戲中唯一的輸家。原本馬英九出訪前，國民黨人都很憂心，怕對2024年選情造成衝擊，聽到沒有「馬習二會」、馬英九不去北京才鬆了一口氣。馬英九訪陸過程中，多次提到「前總統」、「中華民國」等與主權相關的字眼，更讓綠營少了可以攻擊的點。
但整體而言，台灣目前的氛圍只是希望「避戰」，不希望挑釁對岸、不希望升高對立；但由於兩岸之間互信不足，其實台灣社會對於進一步的密切交流，其實並沒有太高的期待，也不認為台灣能從中得益。馬英九在這種氛圍下的出訪，能夠不失分就已經不錯，想要加分就真的是想多了。
偏偏馬英九不做此想，返台第一時間就高調宣揚「九二共識活過來了」；而國民黨又正值初選期間，候選人為了出線紛紛往深藍靠攏，大力讚揚馬英九。沒想到時隔一天，對岸就宣布軍演，一個個都「滿臉豆花」。雖然對岸聲稱針對的對象是蔡英文和民進黨，但難免會讓人覺得，國民黨對兩岸關係也沒有擅長，即便高喊「九二共識」，對岸也一樣不給面子。
對岸的軍演有多重複雜的考量，但很顯然國民黨2024年的成敗，在其中佔的比重並沒有外界想像中的重。對岸或許不會再做民進黨的提款機，也不會對國民黨寄予太多的期望。如今的「九二共識」看似也已經不再是萬事好說的「定海神針」，國民黨要打好這場選戰，更加困難重重。
●作者：單厚之／資深媒體人
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