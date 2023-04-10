中共環台軍演　立院朝野黨團擬發表共同聲明抗議

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柯建銘今天晚間受訪談到，針對中共對台大規模軍演，升高區域情勢緊張，朝野黨團擬發表共同聲明，表達嚴正抗議與譴責，至於確定文字內容，明天會與各黨團討論，並將於院會處理。
柯建銘說，法定會期將於5月底結束，除了很多法案要處理之外，還要處理中華民國112年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表－營業及非營業部分（國營事業預算案），以及各部會的預算解凍案。
在法案部分，柯建銘說，包括環保署、交通部、內政部、農委會等部會的組織改造法案，及植物品種及種苗法、攸關反詐騙的洗錢防制法、重懲黃牛的文化創意產業發展法部分條文修正草案等，都要處理，而已經出委員會尚待協商的礦業法部分條文修正草案，立法院經濟委員會將於14日協商。
此外，柯建銘表示，12日下午已請立法院長游錫堃召集黨團協商，研商112年度國營事業預算案、道路交通管理處罰條例部分條文修正草案及憲法訴訟法部分條文修正草案。
中共解放軍東部戰區官方微博日前發布消息，自8日起至10日「將按計畫在台灣海峽和台島北部、南部、台島以東海空域組織環台島戰備警巡和『聯合利劍』演習」。（編輯：林興盟）1120410
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