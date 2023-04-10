連家軍轟賴品妤「只會賣萌」　沈發惠駁：表現經得起考驗

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沈發惠說，首先有人提及白匏湖運動園區，他強調自己作為議員任內共同暫時擋下女子監獄計畫者，必須在此說明以正視聽。雖然該地長達30年進度停擺，但計畫始終存在，為此他擔任本屆立委後，與賴品妤持續推動，建置看守所的計畫才正式告終。
沈發惠表示，後續與賴品妤、新北市議員張錦豪，不斷蒐集民意、開會討論與多次質詢，才爭取到行政院核定先導計畫，將活化成運動園區、部分運動科學基地及附設公托設施。
此外賴品妤從2019年接受徵召後，在最短的時間內勤跑基層贏得選舉，都是她如此有衝勁，立委在2008年更改為單一選區兩票制後，新北市第12選區的幅員廣大，面積是各區域立委中前幾名。賴品妤這3年來上山下海，認真勤跑7區傾聽民意，也共同推動汐東捷運核定、汐科車站站體改善、台鐵沿線隔音牆、北海岸自行車道、國道延伸金萬的新可能性。
沈發惠說，賴品妤也是本屆全國為選區爭取到最多學校建設經費的立委，在四鄉鎮有諸多建設。有許多汐止鄉親都說，賴品妤是有史以來，為新北第12選區帶來最多空前改變的區域立委。
最後沈發惠提到，簡榮宗稱「賴品妤水水的、只會賣萌」，顯見他對年輕女性的刻板印象及歧視，毫不尊重，這就是國民黨慣用的抹黑招式。自己身為賴品妤的立院同事，兩人共同推動諸多法案、議題，她在委員會的質詢更是全勤，並且爭取到諸多青年權益及高齡福利，表現有目共睹，經得起考驗。
沈發惠說，汐止需要的是能務實解決民眾生活、交通問題的政治人物，而需求各異的7區，也仰賴年輕有衝勁、擁有問政專業的民代，他衷心掛保證，賴品妤就是最了解地方需求，最適任新北市第12選區立委的人。