別太「馬克宏」？法總統籲歐親中言論挨諷「Macroning」

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法國總統馬克宏訪中期間，於廣州接受歐洲媒體《政治報》（Politico）及《回聲報》（Les Échos）記者採訪，過程中表示歐洲要「避免因台灣議題被捲入美中衝突」，強調歐洲戰略自主，不應跟隨美國；相較之下歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）訪中前先發表措詞嚴厲的演說，到中國也不像馬克宏接受習近平的親迎與國宴款待，離開北京時更向習近平反映歐企在中國的不公平競爭情況、強調不接受中國以武力改變台海現狀等。
兩人相反的表態導致歐洲政學界對其評價兩極，歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Butikofer）就抨擊馬克宏訪中結果「比預期還糟」，並稱他所謂歐盟戰略自主、成為「第三強權」的白日夢根本不被接受；包含波蘭、愛沙尼亞與芬蘭的外交國安官員們更連聲公開抨擊馬克宏。
這股不滿情緒多以「Macroning」一詞概括，意指「刻意增加對中依賴的同時，還數落歐洲夥伴『天真』，並說教似的要提高歐盟戰略自主」；柏林智庫「全球公共政策研究所」（Global Public Policy Institute）執行長班納（Thorsten Benner）指責馬克宏的台海政策態度「既危險又短視」，他強調這並非代表歐洲要盲從美國，而是像他這種態度根本行不通。
此外，馬克宏此行還有化解俄烏戰爭、尋求中國解方之目的，然而馬克宏卻以「歐洲人無法解決烏克蘭危機」為由，稱若對台灣承諾「我們會在那裡」只會加劇緊張情勢；烏克蘭國會外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）批評，馬克宏這段談話已經從過去西方民主陣營使用的「侵略戰爭」一詞，改而使用中俄談論戰爭時慣用的「烏克蘭危機」（the crisis in Ukraine）說法。
梅列日科批評馬克宏接受了中俄的「政治宣傳」，強調這場戰爭不是任何危機，「這是俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭。通過發出這樣的聲明，馬克宏破壞了法國的信譽。」