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別太「馬克宏」？法總統籲歐親中言論挨諷「Macroning」

▲法國總統馬克宏訪中過後，呼籲歐洲戰略自主、刻意加強對中依賴的態度被諷刺為「Macroning」，受到歐洲政學界大力批評。（圖／翻攝自推特）
▲法國總統馬克宏訪中過後，呼籲歐洲戰略自主、刻意加強對中依賴的態度被諷刺為「Macroning」，受到歐洲政學界大力批評。（圖／翻攝自推特）

國際中心楊智傑／綜合報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與歐盟執委會主席的訪中之旅結束，兩人回到歐洲面對媒體的反應兩極也引發完全相反的評價。馬克宏受訪時先呼籲歐洲應該戰略自主，別「跟隨美國」捲入台海問題，又稱烏克蘭「也許不是」中國的外交要務，此番表態引起歐美政界輿論反彈，學者專家們更在推特上用「Macroning」一詞諷刺馬克宏本人「說一套、做一套」或甚至「賣歐求榮」。

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中國有意建立一套擺脫美國為首的國際新秩序，長年來對歐洲的外交方針一項採取黎建、不樂見緊密聯繫的態度，習近平與馬克宏在北京會晤後，中國官媒《新華社》立刻在新聞稿中強調，「中方始終視歐洲為多極化世界的獨立一極，支持歐洲實現戰略自主」，有意離間歐美勢力同盟，堅稱中歐關係不該受制於第三方，並稱「相信歐方將獨立自主發展對華關係」。

▲法國總統馬克宏訪問中國，在返程專機上受訪表示歐洲要「避免因台灣議題被捲入美中衝突」，強調歐洲戰略自主，不應跟隨美國。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國總統馬克宏訪問中國，在返程專機上受訪表示歐洲要「避免因台灣議題被捲入美中衝突」，強調歐洲戰略自主，不應跟隨美國。（圖／美聯社／達志影像）
法國總統馬克宏訪中期間，於廣州接受歐洲媒體《政治報》（Politico）及《回聲報》（Les Échos）記者採訪，過程中表示歐洲要「避免因台灣議題被捲入美中衝突」，強調歐洲戰略自主，不應跟隨美國；相較之下歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）訪中前先發表措詞嚴厲的演說，到中國也不像馬克宏接受習近平的親迎與國宴款待，離開北京時更向習近平反映歐企在中國的不公平競爭情況、強調不接受中國以武力改變台海現狀等。

兩人相反的表態導致歐洲政學界對其評價兩極，歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Butikofer）就抨擊馬克宏訪中結果「比預期還糟」，並稱他所謂歐盟戰略自主、成為「第三強權」的白日夢根本不被接受；包含波蘭、愛沙尼亞與芬蘭的外交國安官員們更連聲公開抨擊馬克宏。

這股不滿情緒多以「Macroning」一詞概括，意指「刻意增加對中依賴的同時，還數落歐洲夥伴『天真』，並說教似的要提高歐盟戰略自主」；柏林智庫「全球公共政策研究所」（Global Public Policy Institute）執行長班納（Thorsten Benner）指責馬克宏的台海政策態度「既危險又短視」，他強調這並非代表歐洲要盲從美國，而是像他這種態度根本行不通。

▲法國總統馬克宏正在中國進行國是訪問。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國總統馬克宏在中國進行國是訪問，結果卻令不少歐洲對中關係學者與智庫感到失望。（圖／美聯社／達志影像）
此外，馬克宏此行還有化解俄烏戰爭、尋求中國解方之目的，然而馬克宏卻以「歐洲人無法解決烏克蘭危機」為由，稱若對台灣承諾「我們會在那裡」只會加劇緊張情勢；烏克蘭國會外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）批評，馬克宏這段談話已經從過去西方民主陣營使用的「侵略戰爭」一詞，改而使用中俄談論戰爭時慣用的「烏克蘭危機」（the crisis in Ukraine）說法。

梅列日科批評馬克宏接受了中俄的「政治宣傳」，強調這場戰爭不是任何危機，「這是俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭。通過發出這樣的聲明，馬克宏破壞了法國的信譽。」

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