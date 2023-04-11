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NBA附加賽／老鷹再戰熱火　Young能否一雪前恥將是關鍵

▲NBA附加賽即將開打，今年東區重演亞特蘭大老鷹大戰邁阿密熱火戲碼，Trae Young是否能一雪前恥再扮演攪局者備受矚目。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA附加賽即將開打，今年東區重演亞特蘭大老鷹大戰邁阿密熱火戲碼，Trae Young是否能一雪前恥再扮演攪局者備受矚目。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

在明(12)日的附加賽中，邁阿密熱火將對決亞特蘭大老鷹，這也是兩隊在2021-22賽季首輪對決後，再次於淘汰賽中遭遇。也是2020年決定啟用賽制以來，NBA附加賽首次重演上一年季後賽的對戰戲碼。

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就在前一年，熱火還是東區頭號種子，並在首輪透過5場比賽淘汰第8種子老鷹，最終他們打到東區決賽，才在一球的差距下於搶七敗給了塞爾提克。如今經過了一個賽季，很多事都變了，熱火整季起起伏伏，但是誰也不能在一個系列賽中小看他們。

Bam Adebayo和Jimmy Butler仍然是這支球隊的攻防主力，熱火也仍然是一支擅長用聯防讓對手感到不舒服的球隊。他們擁有一支季後賽勁旅的特質，很少有球員能在贏者全拿的賽制中，像Butler一樣可怕。

不過由Trae Young帶領的老鷹是擅長扮演「攪局者」的隊伍，他們曾在2021年打進東區決賽。雖然去年首輪進攻端完全被熱火封鎖，但今年球團找來了Dejounte Murray作為幫手，鋒線上Clint Capela、John Collins、De'Andre Hunter等人能夠提供運動能力，在一場定勝負的比賽中，他們有無限可能性。

回顧去年的系列賽，Young在對陣邁阿密的5場比賽中表現不佳，場均僅有15.4分5籃板6助攻，投籃命中率31.9%，三分命中率18.4%，共出現31次失誤，完全遭到限制。而在今年例行賽兩隊的交鋒中，他的狀態也沒有好轉，場均19.8分9.8助攻，投籃命中率為35.6%，三分球命中率為20.8%。

反觀Butler去年系列賽場均30.5分7.8籃板5.3助攻，投籃命中率54.3%，三分球命中率43.8%，宛如殺神。今年例行賽雙方對戰組合中，他出賽了3場，場均25分8籃板6.3助攻。

去年Young身邊沒有另一名有足夠天賦的持球者，於是熱火針對他制定了詳細的防守計畫，這也是為什麼老鷹今年找來了馬刺隊前主控Dejounte Murray。目前兩人還在磨合，但後者已經展現出自己的能力，本賽季出賽74場，他場均可得到20.5分6.1助5.3籃板。

雖然去年表現不佳，但Young已經證明過自己能夠在大賽中帶領球隊取勝，有Murray的加入也可以減輕他的負擔，這兩名頂尖後衛的切入破壞，能撕裂對手防線到什麼程度，將決定此役成敗。

熱火是一支更成熟、更完整的球隊，Butler的能力也不需要再多說，但如果他們要確保這一場比賽的勝利，那Adebayo就必須在進攻端做得更多，一開始就給老鷹的前場製造麻煩。

如果邁阿密最終能拿下，那他們將再次對上塞爾提克，也將會是今年首輪最具強度的精采對決之一。

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