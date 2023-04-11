台積電早盤跌逾1%但台股持穩 電力供應與軍工股亮眼
美股昨（10）日四大指數漲多跌少，唯幅度都不大，僅費城半導體漲幅逾1%較多。台北股市今（11）日早盤小跌30多點，來到15838點，但隨後跌幅縮小。權值王台積電第一季營收不如預期，ADR跌3.5%，今股價弱勢早盤跌7元，來到522元，跌幅1%，而今日盤面焦點為電力供應概念股與IC設計表現亮眼，國防軍工也仍有火種。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數10日上漲101.23點，或0.3%，收33586.52點；那斯達克指數下跌3.6點，或0.03%，收12084.35點；標普500指數上漲4.09點，或0.1%，收4109.11點；費城半導體指數上漲55.21點，或1.80%，收3126.97點。
台北股市今日早盤小跌30多點，來到15838點，但隨後跌幅縮小。台積電第一季營收約為台幣5086.33億元，年增3.6%，為歷年同期新高，但似乎因為匯率問題未達財測低標，令外界跌破眼鏡，因此ADR下跌3.5%，今日股價也弱勢，早盤跌7元，來到522元，跌幅1%以上。而聯電跌約1%，世界先進與力積電小跌。
不過台積電概念股表現持穩，達興材料飆漲停，瑞耘漲逾9%，祥碩漲8%、世芯-KY與閎康漲2到3%。其他重要電子股如聯發科、群創、大立光、旺宏、英業達、台達電走高，漲0.6%至1%多。DRAM族群紅通通，南亞科與華邦電漲逾3%。
而今日盤面焦點為電力供應概念股表現亮眼，如華城幾近漲停，中興電漲5%、亞力漲4%、旭隼與士電漲2%。IC設計族群也不俗，祥碩幾近漲停，富鼎漲5%、杰力漲4%、點晶與晶豪科漲3%。